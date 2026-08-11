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Piojo Herrera y Matías Almeyda estallan contra la Leagues Cup y proponen cambios para mejorarla

Las críticas por ventajas para la MLS se suman a las antes expuestas por referentes como Sebastián Abreu y Antonio Mohamed

Los técnicos de Atlante y Rayados cuestionan la equidad del certamen en decisiones arbitrales, traslados desgastantes y un sistema que perjudica a la Liga MX, exigiendo cambios urgentes. (Fotos: REUTERS)
Los técnicos de Atlante y Rayados cuestionan la equidad del certamen en decisiones arbitrales, traslados desgastantes y un sistema que perjudica a la Liga MX, exigiendo cambios urgentes. (Fotos: REUTERS)
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La Leagues Cup 2026 ha dejado de ser sólo un torneo binacional para convertirse en un tema de debate dentro del futbol mexicano.

Lo que en principio parecía una vitrina para medir fuerzas entre la Liga MX y la MLS, hoy es cuestionado por sficionados y entrenadores que consideran que el certamen no ofrece condiciones de equidad.

El máximo galardón para el campeón del torneo binacional
La Leagues Cup 2026 dejó de ser sólo un torneo binacional para convertirse en un debate para el futbol mexicano por condiciones de equidad. (X / LIGA BBVA MX)

Entre las voces más críticas destacan Miguel “Piojo” Herrera y Matías Almeyda, quienes han señalado arbitrajes dudosos, viajes desgastantes y un formato que castiga a los equipos mexicanos. Ambos coinciden en que el torneo tiene potencial, pero necesita ajustes inmediatos para ser realmente justo.

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El Piojo contra el arbitraje y los viajes interminables

El Piojo Herrera fue directo tras su expulsión contra Real Salt Lake y no dudó en señalar lo que considera un problema estructural.

  • Crítica arbitral:Los arbitrajes no han sido buenos, han sido tendenciosos”, acusó, apuntando a la falta de consistencia en el uso del VAR.
  • Propuesta del Piojo: sugirió organizar la competencia por sedes regionales en ciudades como Dallas, Houston o Miami.
  • Objetivo: reducir el desgaste físico de los clubes mexicanos y equilibrar las condiciones frente a los equipos de la MLS.
El Piojo Herrera acusó arbitrajes tendenciosos y falta de consistencia en el uso del VAR durante la Leagues Cup. (Foto: Simon Fearn-Imagn Images)
El Piojo Herrera acusó arbitrajes tendenciosos y falta de consistencia en el uso del VAR durante la Leagues Cup. (Foto: Simon Fearn-Imagn Images)

En este sentido, Herrera exige que el torneo se profesionalice en su organización y que deje de ser un escenario donde los equipos mexicanos juegan en desventaja.

Matías Almeyda exige partidos en México y sueña con una Champions americana

Matías Almeyda también estalló contra el formato actual. Después de que Monterrey cayera ante Orlando City, expresó: “Si quedamos fuera, me dará mucha bronca, porque la derrota no era justa por los hechos”.

El estratega argentino considera que los viajes constantes desgastan a los equipos de la Liga MX y pidió que algunos partidos se disputen en México.

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Pero su visión va más allá: Almeyda propuso la creación de una Champions de toda América, un torneo continental que reúna a clubes de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica bajo un formato similar al europeo.

Almeyda plantea crear una Champions de toda América con clubes de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica bajo un formato similar al europeo. REUTERS/Violeta Santos Moura
Almeyda plantea crear una Champions de toda América con clubes de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica bajo un formato similar al europeo. REUTERS/Violeta Santos Moura

La MLS está creciendo a pasos agigantados… es hora de pensar en un campeonato de toda América”, advirtió, reconociendo que el futbol mexicano necesita escenarios más amplios para no rezagarse.

Un frente común de inconformidad en el futbol mexicano

Las críticas de Herrera y Almeyda se suman a las de otros protagonistas como Sebastián Abreu y Antonio Mohamed, quienes también han señalado la ventaja de la MLS en la Leagues Cup.

El patrón es claro: arbitrajes cuestionados, viajes desgastantes y un formato corto que castiga a los equipos mexicanos.

Sebastián Abreu y Antonio Mohamed y Gonzalo Piovi se sumaron a las críticas, señalando que la Leagues Cup favorece a la MLS. REUTERS/Eloisa Sanchez
Sebastián Abreu y Antonio Mohamed y Gonzalo Piovi se sumaron a las críticas, señalando que la Leagues Cup favorece a la MLS. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la presión de estos referentes refleja que el torneo, aunque atractivo, requiere ajustes inmediatos. La Leagues Cup tiene futuro, pero sólo si logra equilibrar las condiciones y convertirse en una competencia que realmente mida fuerzas entre dos ligas que buscan crecer.

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