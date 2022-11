Jorge Nuño Lara será el nuevo titular de la SICT

Jorge Nuño Lara se desempeñaba como Subsecretario de Infraestructura en la SICT. (Foto: Gobierno de México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que habrá un cambio en la titularidad la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante su tradicional conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo confirmó que Jorge Nuño Lara se quedará en el cargo que Jorge Arganis Díaz Leal desempeñó hasta septiembre pasado, cuando tuvo que salir por problemas de salud; ante ello fue Nuño Lara entró como el Encargado del Despacho de la Secretaría.

“Va a hacerse cargo de la secretaría Jorge Nuño. Él va a ser el próximo Secretario. (...) Anda enfermo Jorge Arganis. (...) Entonces esto nos lleva a que se dé este cambio”.

De ese modo, Andrés Manuel adelantó que Nuño Lara tomará el cargo de Secretario para el próximo 15 de noviembre o a finales de éste. Cabe recordar que, antes de sustituir a Arganis, Jorge Nuño Lara ejercía como subsecretario de Infraestructura de la dependencia.

Jorge Arganis dejó la titularidad de la SICT desde septiembre por problemas de salud; en su momento, se esperaba que fuera una salida temporal. (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

La salida de Arganis Díaz-Leal se dio a conocer de manera sorpresiva el pasado 7 de septiembre por el Secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López. Aunque no dio detalles respecto al padecimiento, el funcionario no descartó que su salida pudiese ser temporal.

Por su parte, este 9 de noviembre López Obrador confirmó que el ex secretario aún no se recupera de la enfermedad que lo obligó a dejar el cargo. No obstante, aseguró “que va saliendo” y reveló que se incorporará como asesor de Presidencia para la restructuración del Centro SCOP - el cual se encuentra desocupado desde el 2017 por los daños causados tras el sismo de ese año y de 1985.

“No queremos que se quede inactivo. Va a ser asesor en Presidencia y se hará cargo de la reconstrucción del Centro SCOP”.





