Daniela Spanic se defendió tras acusaciones de maltratar empleados

(Foto: Instagram/@danispanicoficial)

Después de que Daniela Spanic concluyera su trámite de divorcio recientemente, un abogado involucreado en el caso habló ante una famosa revista de espectáculos y aseguró que la ex modelo maltrataba a sus trabajadores. Ante esto, la gemela de Gabriela Spanic salió a defenderse.

Todo habría comenzado con una publicación de TVyNovelas, donde el litigante Eduardo Moreno, quien vio el caso de Daniela y su ex esposo Ademar Nahum, mencionó algunos de los puntos en los cuáles se realizó la separación de la pareja.

“(Llegaron a puntos de acuerdos) muy buenos, a mi parecer, ella se desarrolló profesionalmente durante el matrimonio y no ameritaría ningún tipo de pensión, pero entiendo que el señor Nahum lo quiso así, le dio pensión a la señora Daniela a su hija, chofer dos personas para el trabajo doméstico, seguro de gastos médicos para ambas, además de todos aquellos medicamentos que no integrara el seguro, derivado del padecimiento de la señora”, comenzó a decir el estudiado en Derecho.

No obstante, de acuerdo con Eduardo Moreno, Daniela habría pedido más cosas además de esto y acusó a la hermana de Gaby Spanic de tratar mal al personal de un negocio de Nahum.

“Hay mucha rotación de personal por los cambios de humor de la señora. A veces hasta quiso manipular a la gente de servicio. Por lo menos 10 (trabajadores se han ido). Agredió a empleados y tomó dinero de la caja registradora”, puntualizó el abogado.

Qué respondió Daniela Spanic

Ante estas acusaciones, fue durante una entrevista con Venga la Alegría, donde Daniela Spanic rompió el silencio y habló sobre lo dicho por el abogado.

“Así si me faltan al respeto sí me defendiendo porque es mi casa, si esas mujeres hacen lo que se les de la gana, también es mi casa. Él paga a todas esas mujeres y me da tristeza que esas mujeres no se apoyen unas con otras”, destacó en primera instancia.

De igual manera, la famosa se lanzó en contra su ex esposo “Él debería ir (por ayuda psicológica) es bipolar y eso es peligroso, muy peligroso para mi hija”.

Respecto a que Ademar Nahum estaría proporcionándole medicinas que ella necesita, Daniela remarcó que la realidad es muy diferente a lo que se muestra.

¡Daniela Spanic se defiende de la publicación que asegura que maltrataba y amenazaba a sus empleados! 😱📺 #VLA #AhoraQuieroCantar pic.twitter.com/UrgxOabhwE — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 9, 2022

“Dicen por la televisión que siempre está pendiente de mí, ni me compró medicamento porque no puedo aceptar que lo jure (que compró las medicinas) por mi hija y por Dios, mi hija es un corazón”, apuntó.

Asimsimo, Daniela se mostró segura de contar con el apoyo de su hermana Gabriela Spanic: “Aunque siempre trabaja, trabaja por su hijo, por ella y por todo y la felicito”.

Finalmente, sobre una reciente agresión que Daniela supuestamente sufrió por parte de una persona en situación de calle, la famosa pidió que no se subestime lo que le aconteció.

“No entiendo porque la gente puede hablar de una forma tan sencilla, me han podido matar”, acusó.

En este sentido, cabe recordar que el pasado 20 de octubre, Gabriela Spanic denunció desde sus redes que su hermana gemela fue atacada por un hombre y el golpe la habría llevado al hospital.

No obstante, en entrevista con Ventaneando, Nahum dio otra versión de lo que le sucedió a su expareja, pues según él, a Daniela nadie la atacó de forma premeditada, como lo ha declarado Gaby Spanic.

