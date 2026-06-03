México

Sindicato del Metro regresa: anuncia posible movilización para exigir aumento salarial en medio de manifestaciones del CNTE

Este anuncia se da días antes de que inicie el Mundial 2026 en la Ciudad de México

Guardar
Google icon
Un tren naranja del Metro CDMX en la estación Auditorio con pasajeros en el andén, entrando y saliendo, y un trabajador de limpieza al fondo
(Jefatura Gobierno CDMX)

El Sindicato Nacional de Trabajadore del Sistema de Transporte Colectivo Metro advirtió que se encuentran preparaos para “llevar a cabo las acciones y manifestaciones que resulten pertinenetes” de sus exigencias sobre mejora salarial.

A través de un comunicado, el Sindicato recrodó que se encuentre “en el proceso de revisión salarial” luego de que en abril iniciaran un paro de actividades donde exigían mejoras en las condiciones laborales.

PUBLICIDAD

Este anunico se da en un contexto en el que la Ciudad de México es escenario de fuertes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes han denunciado —igual que en cada sexenio— cero atención del gobierno de México a sus demandas, reforzando la dureza de sus movilizaciones.

El sindicato del STC Metro llamó a mantenerse atentos y unidos ante la revisión salarial, subrayando que las negociaciones con las autoridades locales continúan sin un acuerdo definitivo.

PUBLICIDAD

El Comité Ejecutivo Nacional reitera que, de considerarlo necesario, se preparan para llevar a cabo acciones y manifestaciones en defensa de sus derechos laborales, siempre dentro del marco legal.

“Estaremos preparados para llevar a cabo las acciones y manifestaciones que resulten pertinentes”, se lee en el comunicado.

Acuerdos recientes no resuelven el conflicto salarial

El pasado 12 de abril, el Metro de la Ciudad de México enfrentó paros escalonados y la amenaza de una suspensión mayor del servicio por parte del sindicato. El gremio demandó un incremento salarial del 6% y la liberación completa del presupuesto para mantenimiento, además de la garantía de condiciones seguras para trabajadores y usuarios.

La amenaza alarmó sobre todo porque el metro es uno de los transportes que más personas movilizan en toda la Ciudad de México. No obstante, esa jornada terminó con un acuerdo entre el director del STC, Adrián Rubalcava, y la dirigencia sindical, lo que permitió reanudar el servicio en las 12 líneas del sistema a partir del 13 de abril.

El sindicato del Metro denunció que la insuficiencia de materiales y personal, así como la falta de respuesta directa de las autoridades, deteriora la operación diaria del sistema y pone en riesgo la seguridad de la red y de los usuarios. Afirmaron que seguirán alzando la voz hasta que sus demandas sean atendidas y advierten que la unidad sindical es clave para respaldar sus exigencias.

En su momento, Rubalcava sostuvo que los compromisos alcanzados priorizan el trabajo conjunto en seguridad y operatividad, pero el sindicato insistió en que el tema salarial permanece pendiente. El paro de labores no duró significativamente mucho tiempo, no obstante, fue lo suficiente para generar desestabilidadad en la Ciudad. En ese contexto, genera expectativa que esta movilización se sume a las ya efectuadas por el CNTE, a días de que inicie el Mundial 2026 en la capital mexicana.

Temas Relacionados

MetroSTCCDMXAdrián Rubalcavamexico-noticiass

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: los autos que descansan este jueves 4 de junio

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la Ciudad de México y el Estado de México este jueves

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: los autos que descansan este jueves 4 de junio

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de junio: Se reporta una fuga de gas en Iztapalapa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de junio: Se reporta una fuga de gas en Iztapalapa

Segob advierte que demandas no atendidas a CNTE es por “falta de presupuesto y no de voluntad”

Los titulares de la SEP y el ISSSTE aseguraron que ya han fijado una ruta para resolver las demandas de las y los maestros que mantienen bloqueos en distintos puntos de la CDMX

Segob advierte que demandas no atendidas a CNTE es por “falta de presupuesto y no de voluntad”

Convocan a manifestación en la Embajada de Alemania para exigir se cancele la planta de amoníaco en Topolobampo

La movilización está programada para el jueves 4 de junio a las 20:00 horas y busca expresar oposición al proyecto de amoníaco en la Bahía de Ohuira durante una visita del canciller alemán

Convocan a manifestación en la Embajada de Alemania para exigir se cancele la planta de amoníaco en Topolobampo

El video que la CNTE no olvida: estas son las promesas que Sheinbaum hizo al magisterio en su campaña presidencial

En su conferencia de prensa señalaron a Movimiento Ciudadano de aprovechar el Mundial para difundir desinformación sobre obras y caos en la Ciudad de México

El video que la CNTE no olvida: estas son las promesas que Sheinbaum hizo al magisterio en su campaña presidencial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado de los Caballeros Templarios deja cinco personas muertas y dos heridas en Zamora, Michoacán

Ataque armado de los Caballeros Templarios deja cinco personas muertas y dos heridas en Zamora, Michoacán

De esposas de “El Chapo” Guzmán a figuras clave: quiénes son las madres de Los Chapitos, las mujeres detrás de su ascenso

Carlos Bonavides sale en defensa de Sheinbaum: “La presidenta mejor preparada desde que se conquistó México”

Casas destruidas por el crimen organizado sirven como cuarteles del Ejército en Culiacán

Secretario de Seguridad de EEUU asegura que Sheinbaum ha cooperado más con ellos que AMLO: “Estamos impresionados”

ENTRETENIMIENTO

Kenia OS evita a la prensa en España e intensifica rumores de una ruptura con Peso Pluma

Kenia OS evita a la prensa en España e intensifica rumores de una ruptura con Peso Pluma

Carlos Bonavides sale en defensa de Sheinbaum: “La presidenta mejor preparada desde que se conquistó México”

Tábata Jalil cumple 47 años: estos son sus mejores y peores momentos en Venga La Alegría

Danna enciende la polémica tras anunciar sus próximas colaboraciones con Belinda y ‘El Malilla’: “Viene nuestra canción”

Aseguran que Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían puesto fin a su relación

DEPORTES

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la posibilidad para hacer un partido oficial en territorio mexicano

¿Salsa de la que pica o no? Guía de supervivencia y frases para no morir en el intento si consumes picante

Cómo comprar entradas al Mundial 2026 en línea sin caer en estafas: guía de seguridad paso a paso

Selección de Sudáfrica presume descanso en Pachuca a días de debutar contra México en el Mundial 2026