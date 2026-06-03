Sindicato del Metro regresa: anuncia posible movilización para exigir aumento salarial en medio de manifestaciones del CNTE

(Jefatura Gobierno CDMX)

El Sindicato Nacional de Trabajadore del Sistema de Transporte Colectivo Metro advirtió que se encuentran preparaos para “llevar a cabo las acciones y manifestaciones que resulten pertinenetes” de sus exigencias sobre mejora salarial.

A través de un comunicado, el Sindicato recrodó que se encuentre “en el proceso de revisión salarial” luego de que en abril iniciaran un paro de actividades donde exigían mejoras en las condiciones laborales.

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Este anunico se da en un contexto en el que la Ciudad de México es escenario de fuertes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes han denunciado —igual que en cada sexenio— cero atención del gobierno de México a sus demandas, reforzando la dureza de sus movilizaciones.

El sindicato del STC Metro llamó a mantenerse atentos y unidos ante la revisión salarial, subrayando que las negociaciones con las autoridades locales continúan sin un acuerdo definitivo.

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El Comité Ejecutivo Nacional reitera que, de considerarlo necesario, se preparan para llevar a cabo acciones y manifestaciones en defensa de sus derechos laborales, siempre dentro del marco legal.

“Estaremos preparados para llevar a cabo las acciones y manifestaciones que resulten pertinentes”, se lee en el comunicado.

Acuerdos recientes no resuelven el conflicto salarial

El pasado 12 de abril, el Metro de la Ciudad de México enfrentó paros escalonados y la amenaza de una suspensión mayor del servicio por parte del sindicato. El gremio demandó un incremento salarial del 6% y la liberación completa del presupuesto para mantenimiento, además de la garantía de condiciones seguras para trabajadores y usuarios.

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La amenaza alarmó sobre todo porque el metro es uno de los transportes que más personas movilizan en toda la Ciudad de México. No obstante, esa jornada terminó con un acuerdo entre el director del STC, Adrián Rubalcava, y la dirigencia sindical, lo que permitió reanudar el servicio en las 12 líneas del sistema a partir del 13 de abril.

El sindicato del Metro denunció que la insuficiencia de materiales y personal, así como la falta de respuesta directa de las autoridades, deteriora la operación diaria del sistema y pone en riesgo la seguridad de la red y de los usuarios. Afirmaron que seguirán alzando la voz hasta que sus demandas sean atendidas y advierten que la unidad sindical es clave para respaldar sus exigencias.

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En su momento, Rubalcava sostuvo que los compromisos alcanzados priorizan el trabajo conjunto en seguridad y operatividad, pero el sindicato insistió en que el tema salarial permanece pendiente. El paro de labores no duró significativamente mucho tiempo, no obstante, fue lo suficiente para generar desestabilidadad en la Ciudad. En ese contexto, genera expectativa que esta movilización se sume a las ya efectuadas por el CNTE, a días de que inicie el Mundial 2026 en la capital mexicana.