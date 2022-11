Claudia Sheinbaum se deslindó del conflicto Sansores-Monreal: “Cada quien es responsable de lo que hace”. Foto: CUARTOSCURO

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha deslindado de las polémicas generadas entre Layda Sansores y Ricardo Monreal. En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación deberían centrarse en la unidad al interior del movimiento y no en crear conflictos

Y es que, la gobernadora capitalina se vio implicada en la pugna que mantienen la gobernadora de Campeche y el coordinador de Morena en el Senado, luego de que Monreal le pidió “frenar a su jauría”. Sheinbaum evitó hacer un posicionamiento en favor o en contra de alguno, pero fijo su postura en que una pelea interna entre morenistas no beneficia en nada al proyecto.

“Prudencia y unidad. Yo creo que el movimiento que representamos es demasiado importante, el pueblo de México espera mucho de nosotros. El presidente es quien ha dirigido este movimiento. (...) Creo que siempre siempre hay que llamar a la unidad. No me parece que tenga sentido entrar a un debate interno”, declaró la funcionaria.

Claudia Sheinbaum se deslindó del conflicto Sansores-Monreal: “Cada quien es responsable de lo que hace”. (Fotos: Cuartoscuro)

El conflicto entre Sansores y Monreal ha subido de tono luego de que la campechana arremetiera en contra del legislador sin mayor consideración ni porque forman parte del mismo partido. Todavía. La gobernadora lo acusó por un presunto tráfico de influencias en favor del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

Por su parte, el zacatecano de larga trayectoria en la política tachó de “presunta delincuente” a Sansores ya que “violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada”, según expuso. Además, compartió su intención por buscar que a la gobernadora le sea suprimido el fuero del que es beneficiaria por su cargo en el estado sureño.

Sheinbaum reprochó: “Los adversarios son otros, son estos que mienten cuando dicen que va a desaparecer el INE. (...) Hacia dentro de nuestro movimiento yo siempre voy a llamar a la unidad. Cada quien es como es. Cada quien debe hacerse responsable de sus acciones, de sus propias palabras. A mí lo que me corresponde es llamar a la unidad, no generar a un debate interno”.

Claudia Sheinbaum se deslindó del conflicto Sansores-Monreal: “Cada quien es responsable de lo que hace”. (Fotos: Cuartoscuro)

Finalmente, la jefa de gobierno reiteró su desmarque de la polémica pues sostuvo que no es la manera en como acostumbra a hacer las cosas: “Cada quien es responsable de lo que hace, dice y de lo que pide. Yo lo que creo es que los adversarios están en otro lado y que en todo caso hay que dejar muy claro cuál es la posición del movimiento que representamos y por qué. No es mi estilo, me conocen. No creo que deba haber esto entre compañeros del movimiento”.

No es la primera ocasión que Ricardo Monreal ha protagonizado algún desacuerdo con integrantes de Morena. El senador también ha lanzado críticas hacia diversos gobernadores que se han pronunciado en favor de alguna de las corcholatas Sheinbaum-Ebrard-López y se ha visto inconforme con el “piso disparejo” en la contienda por la representación del partido hacia las elecciones de 2024.

