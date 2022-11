YosStop destapó que su bebé sufre padecimiento que provoca una “dolorosa” lactancia

Amyra nació el pasado 28 de octubre (Fotos: Ig justyoss)

La yotuber mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop en las redes sociales, se convirtió en mamá recientemente, pero lamentablemente ahora la creadora de contenido dio a conocer que su bebé tiene un padecimiento.

YosStop reveló sus primeras dificultades tras convertirse en mamá La influencer documentó gran parte de su embarazo y ahora sobre su etapa como madre primeriza VER NOTA

Y es que YosStop fue notificada de que su hija Amyra tiene Frenillo tipo lll, lo cual impide que el proceso de lactancia se lleve a cabo de manera correcta. Esta situación ha entristecido a la polémica influencer, quien confesó que no sabe qué hacer.

“Estoy triste porque me dijeron que Amy tiene Frenillo tipo 3 y por eso me duele tanto la lactancia. No sé qué vamos a hacer”, escribió la mujer de 32 años sobre una imagen compartida en sus instastories, donde se le ve sentada y con un gesto serio mientras sostiene a la recién nacida.

Yoseline ha declarado en redes no querer "romantizar" la maternidad (Foto: Ig justyoss)

Y es que esta afección interfiere en la correcta succión por parte de la bebé y provoca dolor en la madre, esto significa que Amyra no puede elevar la punta de la lengua hacia el paladar teniendo la boca completamente abierta.

Qué piensa Michelle Salas, Sebastián y Emiliano Zurita de la relación amorosa que viven sus padres Después de fuertes rumores, la nieta de Silvia Pinal y el gran villano de “La Reina del Sur” han hecho pública su unión sentimental VER NOTA

El frenillo lingual es el pliegue de membrana que se encuentra debajo de la lengua, y que la conecta con el suelo de la boca. Suecede que cuando el pliegue es demasiado corto, esta afección se llama Anquiloglosia o frenillo lingual corto, del cual existen cuatro tipos.

La situación provoca que la lengua no pueda colaborar con el correcto desarrollo del paladar del bebé, además de que puede presentar alteraciones en la alimentación, respiración, succión y articulación.

La influencer se convirtió en madre por primera vez el pasado 28 de octubre (Foto: Instagram)

Fue a finales de este mes de octubre cuando Yosseline Hoffman compartió cómo han sido sus primeros pasos en la maternidad, dejando ver que lo ha padecido.

“Soy la más roba maridos”: Karla Panini se burló de su ‘traición’ a Karla Luna Al estilo Belinda la comediante usó frases sarcásticas para bromear sobre todas las polémicas que existen en su contra VER NOTA

Y es que, desde su embarazo, YosStop repetía constantemente que su intención sobre documentar estos procesos eran con la finalidad de “no romantizar” la maternidad, por lo que quería decir las cosas buenas, pero también las malas.

“Fue nuestra primera noche en casa, la verdad es que no estuvo tan mal, dormimos como unas cinco horas, creo que estuvo bien”, dijo la youtuber cuando salió del hospital ya con su hija en brazos.

Sin embargo, no todo fue felicidad, pues la mamá primeriza reveló que durante la mañana siguiente pasó algunas complicaciones con la pequeña. “Ahora tenemos un problema con algo que se llama reflujo. Aquí la señorita está regresando la comida que le di”, comentó la youtuber.

Previo a esto, la joven también compartió una fotografía en redes sociales para presumir que Amyra ya estaba en su hogar.

“Ya llegamos a casa con nuestra baby Amy hermosa Gracias a Dios, al universo, a la vida, el karma, el destino y todo lo que influyó para que esto sucediera, una nueva etapa llena de muchísimo amor. Hoy mi certeza es mucho más grande de cómo todo es PERFECTO. Así como Amyra que es perfecta, te amamos”, escribió.

Cabe recordar que el pasado 28 de octubre fue cuando nació la bebé de YosStop y tras su nacimiento, la influencer apareció en redes para dar la noticia. “Ya nació Amy, la bebé más hermosa, sana y perfecta. Gracias por sus oraciones, mañana les compartio un poquito. Ahora a recuperarme, los amo”.

En la foto con la que dio la noticia, Yoseline Hoffman se dejó ver en ropa de hospital con un oxímetro en el dedo, guiñando el ojo y esbozando una leve sonrisa. Hasta ese momento, la creadora de contenido no había dado más detalles sobre el parto de su bebé Amy.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos internautas felicitaron a la pareja por el crecimiento de su familia. “Qué emoción y te ves espectacular, guerrera”. “Ahhhh que emoción!!!!! Bienvenida al mundo Amy felicidades amiga!!!”. “Bienvenida Amy la más amada”. “Luego de la oscuridad, siempre llega la luz. Bienvenida sea Amy”, se lee entre los comentarios de los posts de la creadora de contenido.

SEGUIR LEYENDO: