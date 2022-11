Estudio de la UNAM reveló que usuarios del metro sufren altos niveles de estrés en sus recorridos

De acuerdo con el estudio, el tiempo de traslado en el metro puede ser de 60 hasta 240 minutos. Foto: CUARTOSCURO

A diario miles de mexicanos utilizan el transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo y en muchos casos, los recorridos suelen durar más de una hora. Ante este escenario la doctora en psicología, Fransilvania Callejas Pérez realizó un estudió en donde descubrió que el 80% de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realizan traslados de 60 hasta 240 minutos, condición que provoca altos niveles de estrés en las personas.

De acuerdo con la investigación realizada por la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 18% de los capitalinos que residen y trabajan en la Ciudad de México aseguraron que casi siempre o siempre experimentan estrés en sus recorridos. Sin embargo, la cifra es mayor para quienes vienen de municipios conurbados y del Estado de México, pues aumenta hasta un 24 y 35% respectivamente.

El exceso de ruido y la contaminación son factores que incentivan el estrés ambiental. (Foto: Twitter/ISA_Corporativo)

Entre los factores que incentivan este padecimiento se encuentran el exceso de ruido y la contaminación imperante en la zona, factores de los cuales se necesita hacer consciencia para establecer políticas públicas. Por otro lado, Callejas Pérez también explicó que las personas que utilizan un vehículo para llegar a sus trabajos son más propensas a sufrir de estrés contra quienes caminan para llegar a su trabajo o usan la bicicleta.

“Principalmente la vida de las personas transcurre entre su casa, el trabajo y el recorrido que puede durar alrededor de cuatro o seis horas. Las personas que más estrés sufren son aquellas que conducen y las personas que se estresan menos son las que usan bicicleta o se trasladan al trabajo o escuela caminando”, apuntó la investigadora.

El 78% de los encuestados refirieron que no se sienten seguros en el metro debido a la pandemia por Covid-19. (Foto: Twitter/MetroCDMX)

A pesar de las posibles asociaciones entre el tiempo de traslado y la presencia del estrés en las personas, la doctorante afirmó que no existe una relación directa, pues, más bien, se debe a factores variables relacionados a cómo los ciudadanos interpretan y viven los riesgos asociados al tiempo de espera. Para evitar este tipo de padecimientos, la académica sugirió que lo mejor es usar estrategias de distanciamiento social, como pensar en otras situaciones o distraerse del momento.

No obstante, las actividades para evitar sufrir de estrés sólo se pueden dar en ambientes seguros, donde no exista el peligro de robos o asaltos, condición que no se cumple en la mayoría de los casos, pues el 50% de los encuestados manifestaron que nunca o casi nunca su traslado es seguro. Con respecto a la pandemia por Covid-19, el 78% de los usuarios expresaron que no están a salvo de un contagio.

La situación por estrés ambiental se agrava para las personas que vienen de la zona limítrofe con la Ciudad de México o de los municipios del Estado de México. Foto: Cuartoscuro

“Con la pandemia, además de estos problemas cotidianos, se presentan otros asociados al riesgo de contraer COVID-19, relacionados con el comportamiento de choferes y usuarios como el no usar cubrebocas, lo que genera ansiedad, estrés y miedo a contagiarse”, explicó la académica de la UNAM.

Al respecto, la doctora Maricela Irepan Aguilar, perteneciente del Programa de Maestría y Doctorado en Psicología, mencionó que en un estudio sobre la simulación ambiental en hospitales, los pacientes experimentaron resultados positivos y menos estresantes al implementar áreas verdes, terrazas o jardines terapéuticos en los inmuebles. Aunque estos resultados no puedan ser aplicados en el transporte público, sí puede considerarse como una alternativa de solución.

Qué es el estrés ambiental

De acuerdo con las académicas, la afección que sufren los usuarios del metro al trasladarse de un lugar a otro se le conoce como estrés ambiental y se presenta cuando las personas se enfrentan a espacios hóstiles, de naturaleza tensa.

Los problemas de movilidad en la Ciudad de México cuestan alrededor de 69 mil millones de pesos. Foto Twitter : @epistolitas

Este tipo de afección tiene consecuencias en la calidad de vida de las personas, especialmente en el plano psicológico; ademas, puede afectar la economía del país. Según los datos de la investigadora Paula de Gortari, los problemas de movilidad le cuestan a los mexicanos cerca de 69 mil millones de pesos.

