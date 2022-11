Patrick Miller traerá de vuelta lo mejor del Hi NRG en su “Live” de la CDMX este 26 de noviembre

Dj Patrick Miller (Roberto Devesa) se presentará en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la alcaldía Iztacalco el sábado 26 de noviembre de 2022 Foto: (Facebook Patrick Miller)

Luego de más de dos años de pandemia el legendario Dj Patrick Miller (Roberto Devesa) se presentará en vivo con su set de luces y lo mejor de la música High Energy (Hi NRG), en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la alcaldía Iztacalco con motivo de la presentación de su nuevo espectáculo “Live”, el cual se pondrá en marcha el sábado 26 de noviembre de 2022 a partir de las ocho de la noche.

VIDEO: El icónico desfile de Día de Muertos en CDMX, luces, colores y Ángela Aguilar en concierto El Gobierno de la Ciudad de México transmisitió todo lo relacionado con este magno evento para conmemorar en grande estas fechas y dar detalles detda la organización VER NOTA

A diferencia de lo acostumbrado de cada viernes en su club ubicado en la calle de Mérida número 17, Colonia Roma Nte., alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en esta ocasión ha prometido que se montará la producción más asombrosa que el público disfrutará dando un repaso a la magia que le dio tanta gloria al género en los años ochenta pero vive ahora en generaciones de autollamados “Patricios”, fans y seguidores quienes han inculcado a sus hijos y nuevas generaciones lo poderosos de esta música rítmica que contagia a todos a bailar.

La aventura inició a principios de los años ochenta en la ciudad de México, concretamente en 1983 cuando surgió un equipo de luz y sonido nuevo. Su nido fue durante muchas temporadas el Club de Periodistas ubicado en Filomeno Mata número 8, lugar que a lo largo de los años se volvió famoso en el medio “sonidero” a grado tal que para la “banda” seguidora del género llegó a ser lo mismo decir “Club de Periodistas” que Patrick Miller.

Así suena el presunto plagio de una canción de Shakira en apoyo a Claudia Sheinbaum Aunque la jefa de gobierno de la Ciudad de México se ha deslindado de los supuestos "actos anticipados de campaña" de los que se le han acusado, cada vez es más frecuente leer la leyenda #EsClaudia por los rincones del país VER NOTA

Desde Giorgio Moroder, pasando por Divine, Patrick Cowley, Lime; intérpretes pop como Limahl o Yazoo, hasta “divinidades” del género como Sylvester, Bobby O, Jimmy Somerville o intérpretes de vigencia profesional más duradera como Carlos Pérez, Koto y Rofo por mencionar algunos, han cautivado a los asistentes a los eventos “Miller”, nutriendo ésta aventura sonora que resume ya más de tres décadas y que hasta hoy en día siguen dando resonancia además, al Italo Disco, Eurotrash y New Beat entre otros géneros musicales que cuentan con seguidores de todas las edades.

En México, la nueva propuesta que inspiró el buen hacer de Patrick Miller y sus seguidores (bautizados a sí mismos como “Patricios”) tuvo una explosión de fanáticos que no ha parado y que ha alcanzado ya a tres generaciones que siguen renovando sus filas constantemente. En buena parte gracias al impulso que el género y particularmente Patrick Miller, alcanzaba con la edición de sus discos recopilatorios y la difusión en medios como Kosmoestereo 103.3 de Grupo Fórmula, así como de otras emisoras como WFM y hasta Rock 101.

El violador serial de Periférico acumula más de 171 años de cárcel por sus delitos Actualmente el hombre de 57 años enfrenta 20 procesos penales y 7 carpetas de investigación en su contra VER NOTA

Roberto es apoyado por dos dj´s que son de su completa confianza, Dj Katana habló con Infobae México y adelantó parte de lo que se podrá vivir en esa icónica noche.

— ¿Qué presentarán de diferente a los acostumbrado en el club de cada viernes?

— Habían pasado dos años de que Patrick Miller no tocaba fuera de su lugar, independientemente del tiempo que estuvo cerrado por la pandemia, en marzo de 2020 es la primera vez que se presenta fuera de su club.

Dj katana tocará con patrick Miller este sábado 26 de noviembre de 2022 Foto: (Facebook Dj Katana)

Él sale y toca una o dos veces al año fuera del club y ahora la gente lo espera porque será en un escenario bastante más grande y en un ambiente familiar, ya que se permite la entrada de menores, es como el club pero mucho más grande, habrá mucho más espacio para bailar, es una experiencia muy diferente con luces y pantallas.

—¿Consideras que tras 40 años el High Energy mantiene una buena aceptación aún entre las generaciones nuevas?

—El High Energy viene de generación en generación, tú puedes ir a un evento y encontrarte familias completas y actualmente hay mucho chavo que le gusta y lo entienden quizás mucho más que la gente que en su momento lo vivió, no hablo de quiénes nos gustó siempre, sino de otros sectores que lo discriminaban, las discotecas no lo tocaban porque lo consideraban naco, era considerado para el pópulo. Ahora les gusta muchísimo porque la entienden y la sienten.

— Hubo fenómenos que lo volvieron a traer al centro de la discusión como el baile viral de “El Lobo” Vázquez…

—Sí, su caso fue muy curioso, se hizo muy popular porque alguien le puso hashtag Patrick Miller y fue trending topic una vez más, él lo sigue en Instagram, escribe él y su esposa y mandan saludos. De alguna manera conecta sin barreras este género entre personas de diferentes países, la pandemia trajo cosas malas como las muertes y la economía pero también trajo muchas cosas buenas como éstas, de que las personas encontraron este género y no lo dejaron.

—¿Consideras que el reggaetón fue denostado como lo fue el High Energy en su momento?

— El reggaetón es más aceptado hoy de lo que fue el High en su momento, la mentalidad de la gente ha cambiado, nosotros lo vemos que los colegas que lo tocan, aunque no les guste lo tienen que tocar porque es lo que la gente pide. Afortunadamente en (el club) Patrick Miller no se toca, sí se tocan cosas nuevas de disco, electrónica y house actual, cuando tenemos eventos 2000′s o New Disco.

Roberto Devesa (Dj Patrick Miller) se presentará con su juego de luces y pantallas que ha destacado desde hace 40 años en la escena muciscal Foto: (Facebook Patrick Miller)

—Tienes una gran trayectoria, a lo largo de estas últimas décadas, ¿cómo has visto la escena nocturna?, ¿consideras que hay otros géneros que pudieran desplazar al high?

—La música actual va a tener mayor aceptación que otros géneros, pero en el caso del High se ha mantenido, cada quien puede y debe tener su público. Ellos (los jóvenes) tienen mucha apertura, son y receptivos, son muy diferentes a nosotros las generaciones anteriores, tienen muchas herramientas para elegir música, nosotros no lo teníamos, un día pueden estar en el Patrick y otro día en otro lugar.

—¿Cómo fue tu trayectoria como dj femenina?

—No fue tan difícil, como cualquier cosa que quieres en la vida tienes que superar fracasos y trabas, hubo gente que me hecho la mano y otros que no, que me quisieron frenar pero yo recuerdo a los que sí me apoyaron, pero cuando quieres algo lo haces.

Dj katana es una de las primeras mujeres en la escena musical de música electrónica, supo hacerse de un lugar en un ambiante donde predominaba el género amsculino Foto: (Facebook Dj katana)

Como mujer sí sentí que de repente hubo (acoso) como en todos los sectores, pero aprendes a capotear (esquivar). Yo creo que sigue sucediendo pero me da gusto que cada vez sean más personas las que denuncian más este tipo de actos, que crean conciencia sobre el asunto porque ya se habla, ya se toca en redes, no está bien que sea por miedo pero se tiene que lograr para que no sea así.

—¿Cómo fue que Roberto Devesa te invitó a participar?

—Ya lo conocía más o menos desde el 85, éramos asiduos de ir a club (Patrick Miller), un amigo se me acercó y me dijo que Roberto me mandaba decir que si quería tocar un set, no dormía de la emoción, siempre le voy a agradecer esa oportunidad.

Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster, Fábricas de Francia, Palacio de Hierro, Liverpool, Mixup y en puntos de venta autorizados.

SEGUIR LEYENDO: