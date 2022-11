Alcalde de Badiraguato justificó las constantes visitas de AMLO con el proyecto México 24

(Foto: Cortesía Presidencia)

José Paz López Elenes, alcalde de Badiraguato, municipio donde nació Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, defendió las visitas constantes por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno realiza importantes proyectos e inversiones para aumentar la actividad económica en la zona.

Del Chapo Guzmán a los Beltrán Leyva: qué narcotraficantes son originarios del poblado de Badiraguato El pasado jueves, el alcalde del poblado, ubicado en Sinaloa, propuso crear un Museo del Narco para atraer al turismo local y extranjero VER NOTA

En entrevista, la periodista Adela Micha cuestionó a López elenes sobre el propósito de las cinco visitas que ha realizado el Ejecutivo Federal a esa zona, a pesar de que Badiraguato es posee una comunidad relativamente pequeña, y es más conocido por ser cuna de famosos narcotraficantes, además de ser el lugar de residencia de la madre de El Chapo Guzmán.

En respuesta, el alcalde reconoció que se trata de un municipio pequeño, no obstante, en la actualidad se desarrolla una política de desarrollo económico enfocado al turismo para generar espacios de trabajo a los residentes (que actualmente se dedican a la ganadería y agricultura de temporal) y erradicar el estigma de ser tierra de narcotraficantes.

Quién es José Paz López Elenes, el acalde que propuso un museo de “El Chapo” en Badiraguato La cuna de narcotraficantes como “El Chapo”, Caro Quintero y “El Mayo” Zambada volvió a estar en el ojo del huracán por un alcalde morenista VER NOTA

“Yo no voy a juzgar al presidente, por el contrario, a mí me da mucho gusto que el presidente venga y ayude a Badiraguato. Ellos traen una obra muy importante, está por terminar la carretera México 24, que va a comunicar a Badiraguato con Chihuahua y Durango. Bueno, esa es una carretera que va a generar mucho desarrollo y mucho empleo, turismo, pasaje y carga. Entonces, yo te quiero decir justamente eso, que el presidente está apoyando a Badiraguato y que no tiene por qué ser juzgado”.

¿Por qué el Presidente López Obrador ha ido cinco veces a #Badiraguato?, le pregunté al alcalde José Paz López y esto me respondió en #MeLoDijoAdela pic.twitter.com/SjMK9allCz — Adela Micha (@Adela_Micha) November 4, 2022

El alcalde resaltó la importancia de esa carretera, pues se trata de una obra que ningún otro mandatario federal quiso terminar. Destacó además las cifras récord de inversión en obra pública en este municipio gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Así es como el dinero del narco se coló en las campañas de Morena, según Gibrán Ramírez “A mi sí me han contado varios diputados, a veces desde la ingenuidad, cuando les toca ir a recoger las aportaciones” reveló el ex aspirante a dirigir Morena VER NOTA

López Elenes insistió en la necesidad de atraer turismo a esa región ubicada en la sierra de Sinaloa, para así cambiar la percepción negativa sobre el denominado “Triángulo dorado”, que se extiende a Durango y Chihuahua.

Gobernador de Sinaloa minimizó los retenes del narco para entrar a Badiraguato

(Captura de pantala: Video/El Universal)

El 30 de mayo de 2022, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, criticó la manera en la que los medios de comunicación expusieron la noticia del retén de civiles armados, quienes detuvieron a periodistas durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado, pues aseguró que la situación ya existía, pero no se había reportado.

“En el pasado ya había sucedido, yo no sé por qué los medios no han tenido tanta viveza para dar a conocer esto; porque a lo mejor si se hubiera dado a conocer antes, se podrían haber implementado medidas para que hoy se tuvieran mejores resultados”, manifestó el gobernador.

Además, reveló que él mismo ya había sido detenido en uno de estos retenes anteriormente, lo cual ocurrió hace unos años “cuando murió una sobrina mía, iba a un rosario, y en esa misma carretera había un retén que no era de la policía, hacía sus operaciones, te preguntaba para donde ibas, si llevabas identificación y demás”.

Cuestionado por la tibieza con la que las autoriddaes abordaron el tema de civiles armados: “No será que Calderón mandó a poner eso para que saliera en la prensa nacional con la idea de echarle a perder la gira al presidente, pues te puedes poner a pensar, pero es exagerar, al igual que la idea de que estos grupos se conviertan en autodefensas”, manifestó Rocha Moya.

SEGUIR LEYENDO: