Del Chapo Guzmán a los Beltrán Leyva: qué narcotraficantes son originarios del poblado de Badiraguato

Badiraguato es un poblado ubicado en Sinaloa, y ha sido cuna de varios de los narcotraficantes más destacados del país. (Foto: Cuartoscuro)

El pasado jueves, José Paz López Elenes, alcalde del municipio de Badiraguato, en Sinaloa, propuso crear el Museo del Narco en esa localidad, con la intención de atraer el turismo local y extranjero, tal y como sucede con la Capilla de Jesús Malverde, en Culiacán.

Según declaraciones del presidente municipal, el lugar podría ser un punto de encuentro para prevenir y alertar a la gente de las consecuencias negativas de esta actividad, así como del consumo de drogas. “Yo creo que no nos debe de asustar un meso del narcotráfico, por el contrario, tenemos que ver la parte positiva”, dijo en una entrevista con el medio Milenio.

Sin embargo, después, en otra entrevista con Radiofórmula, el alcalde aclaró que, ante varios representantes de medios de comunicación, había dicho que existía la posibilidad de incluir a narcotraficantes en la sala cultural, en respuesta a una pregunta sobre la apertura de un museo con esa temática.

Además, dijo que por el momento el museo que se construye en el mirador, no tiene una temática fija, pues esta se definirá en una reunión con especialistas en los próximos meses. “La obra pública no tiene temática. Pero el lunes 7 voy a recibir a unos especialistas en museos. La historia no la vamos a negar. Tendría que tener una temática del daño que tienen las personas cuando consumen drogas. Además, hay que mencionar el estigma que tiene el municipio”, señaló López Elenes.

Y es que Badiraguato es conocido históricamente por ser la cuna de varios de los narcotraficantes mexicanos más famosos de los últimos tiempos, pues ahí han nacido algunos líderes del crimen organizado.

¿Qué narcotraficantes son originarios de Badiraguato, Sinaloa?

Badiraguato es un poblado de Sinaloa que cuenta con una superficie de 5 mil 864 kilómetros cuadrados, una población de 31 mil 821 habitantes y que fue fundada el 24 de noviembre de 1605, según información difundida en su página web oficial.

Su nombre significa “arrollo de las montañas” y es el segundo municipio más grande en extensión del estado.

Badiraguato se encuentra en Sinaloa, al norte de México. REUTERS/Daniel Becerril

En ese poblado han nacido algunos de los líderes del crimen organizado más destacados en los últimos años.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo Guzmán: El Chapo nació el 4 de abril de 1957, en La Tuna, una pequeña población rural del estado de Sinaloa, perteneciente al municipio de Badiraguato y ubicada en las montañas de la Sierra Madre Occidental.

Es un narcotraficante mexicano que se desempeñó como líder del Cártel de Sinaloa hasta su extradición, en 2017, a Estados Unidos, en donde cumple una cadena perpetua. Luego del arresto de Osiel Cárdenas, del Cártel del Golfo, en marzo del 2003, se convirtió en el principal traficante de drogas en México.

Fue el hombre más buscado por el FBI y la Interpol, y Forbes lo colocó como uno de los 100 hombres más poderosos del mundo, con una fortuna aproximada de USD 1000 millones.

Joaquín, el Chapo Guzmán, nació en Badiraguato, en la década de los años 50. REUTERS/Henry Romero/File Photo/File Photo/File Photo

Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto: Nació en Badiraguato, Sinaloa, el 1 de octubre de 1930. Fue jefe del Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Estuvo involucrado en el contrabando de drogas desde comienzos de los años 70, principalmente en Ecuador, para luego dedicar sus operaciones en México.

El 7 de abril de 1985 fue detenido, y desde entonces cumplió una condena en prisión hasta 2016, cuando fue puesto en arraigo domiciliario por su avanzada edad y su deteriorado estado de salud. En 2017 obtuvo su libertad total.

Rafael Caro Quintero: Nació en La Noria, Badiraguato, Sinaloa, el 24 de octubre de 1952. Es un narcotraficante mexicano, fundador del Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México, por ese motivo fue apodado como el Narco de Narcos durante la década de los años 80´s. En 2013 un tribunal ordenó su liberación sin embargo, el pasado mes de julio fue detenido nuevamente en Sinaloa.

Rafael Caro Quintero nació en La Noria, Badiraguato, Sinaloa, el 24 de octubre de 1952. (Secretaría de Marina de México vía AP)

Arturo Beltrán Leyva: Nació el 27 de septiembre de 1961 en Badiraguato. Fue un capo de una organización criminal conocida como el Cártel de los Beltrán Leyva, dedicada al tráfico de drogas en México, liderado por los hermanos Beltrán Leyva: Marcos Arturo, Carlos, Alfredo y Héctor.

A lo largo de su trayectoria criminal, trabajó con Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, Ismael El Mayo Zambada, y con el Cártel de los Zetas. Fue jefe de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y jerárquicamente, de Cleotilde Rentería, fundador del cártel Guerreros Unidos. Durante años, Beltrán y sus hermanos trabajaron con El Chapo, hasta que su relación sufrió una ruptura en 2008.

Murió el 16 de diciembre de 2009, durante un enfrentamiento entre elementos de la Armada de México y miembros del cártel, en Cuernavaca, Morelos.

