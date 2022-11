Por qué Raúl Jiménez estaría dispuesto a dar un paso al costado a 16 días de Qatar 2022

Sep 20, 2022; Carson, CA, USA; Mexican National Team forward Raul Jimenez during media day at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

A menos de un mes de que de inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022, uno de los jugadores que se ha robado los reflectores de la prensa y de la afición mexicana durante el proceso de Gerardo Martino es sin duda el atacante que se perfila a ser el titular de la Selección Nacional, Raúl Jiménez.

Esto debido a que el mexicano que milita en la Premier League desde que sufrió una pubalgia no ha visto actividad con el Tricolor. Es por ello que el El Lobo de Tepeji reconoció que de no sentirse óptimo para la justa mundialista, estaría dispuesto a dar el paso de costado para que entre otro referente a la escuadra de Gerardo Martino.

Así lo dio a conocer en una entrevista para ESPN: “Sí, lo he pensado (perderse la Copa del Mundo). Si no estoy, no estoy; quiero ser sincero conmigo. Si no me siento en condiciones, hasta aquí llegué, y a desearles toda la suerte. Si siento que puedo, ahí estaré”, remarcó.

(Foto: Instagram/miseleccionmx)

En esa misma entrevista, el ex del Club América tuvo la oportunidad de ahondar en como va en su recuperación y por la cual tuvo que ir a reportar con su club en Inglaterra, bajo ese contexto, Jiménez se mostró positivo pese a que todavía se encuentra trabajando por separado.

“Va bien mi recuperación, ha sido más largo de lo esperado, estoy trabajando con balón separado todavía del grupo. Se espera que esta semana ya pueda estar en mejor forma física. Físicamente, me siento bien a pesar de que van dos meses de mi último partido, he sido profesional en ese aspecto”.

Para finalizar, Jiménez mencionó que ha compensado su falta de minutos por un buen estado físico: “He podido compensar la falta de ritmo con estar mejor físicamente y eso me ha ayudado también”, remató el seleccionado Tricolor.

Fue hace poco que Raúl Jiménez abandono la concentración del Tricolor en Girona, España para reportar con el Wolverhampton y así ser valorado por su club en la Premier League.

A pesar de que Raúl es uno de los delanteros considerados para Qatar 2022, faltaría la aprobación de los Wolves para que el Tricolor tenga la garantía de que Raúl jugará en el Mundial, así que fue de vital importancia su ausencia de la concentración del Tri en Europa en estos días, según expresó Jaime Ordiales para ESPN.

El presidente deportivo de la FMF aseguró que el canterano americanista ha tenido una recuperación favorable, así que luego de reunirse con su equipo lo esperarán en el Tri: “Va bastante bien, ha venido poco a poco mejorando y ahora lo estará valorando su equipo y esperemos que se pueda incorporar rápido a la Selección”, dijo.

(Foto: Twitter/ @Wolves)

¿Cómo ha sido la rehabilitación de Raúl Jiménez con la Selección Mexicana?

Desde que le detectaron la pubalgia a Raúl, tanto los médicos del Tri como de los Wolves trabajaron para tratar al jugador. A mediados de octubre Raúl Alonso viajó a México para trabajar su lesión en el CAR. Yon de Luisa, presidente de la FMF, se encargó de explicar ante la prensa que el delantero mexicano estaría 15 días trabajando con los doctores para tratar su pubalgia.

En ese lapso el canterano de Coapa realizó sesiones de fisioterapia y ejercicios para recuperar la movilidad. A lo largo de ese lapso, autoridades del tricolor han asegurado que Raúl ha tenido una evolución favorable.

