Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 7 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,3 pesos mexicanos, lo que representa una ligera disminución del -0,05% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,31 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,86%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 6,96%.
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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una caída en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 6,32%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7,64%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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