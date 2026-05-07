México

Sheinbaum agradece trabajo legislativo de Morena, PT y PVEM: pide mantener “unidad por la transformación” y defender la soberanía

La reunión tuvo el objetivo de evaluar el trabajo al interior del Congreso de la Unión

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La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con legisladores de coalición en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con legisladores de coalición en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia)

Tal como se tenía previsto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió la tarde de este 7 de mayo de 2026 con legisladores de la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el encuentro se dio al interior de Palacio Nacional.

En sus redes sociales, la mandataria mexicana compartió la fotografía junto a diputados y senadores de todas las bancadas, al frente se puede ver a:

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  • Manuel Velasco, coordinador de los senadores del PVEM
  • Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador de los senadores del PT
  • Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena
  • Rosa Icela Rodríguez. titular de la Secretaría de Gobernación
  • Laura Itzel Castillo, Presidenta de la Mesa Directiva en el Senado de la República
  • Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena
  • Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados del PT
  • Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro
  • Carlos Alberto Puente Salas, coordinador de los diputados del PVEM

Cabe destacar que acompañó la imagen con un breve mensaje:

Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!“.

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El día de ayer, Ricardo Monreal adelantó que la “visita de cortesía” comenzaría alrededor de las 13:00 horas, comentó que se centrarían en analizar “los resultados de la agenda legislativa, el balance legislativo del periodo de sesiones. Es una visita entre poderes, es una visita de cortesía y de una buena relación con la titular del Ejecutivo Federal que hacemos cada vez que concluye el periodo de sesiones”.

En San Lázaro aprobó dos leyes, cuatro reformas constitucionales y 56 adecuaciones normativas

En días recientes se dieron a conocer los resultados del trabajo legislativo en San Lázaro, donde diputadas y diputados aprobaron dos nuevas leyes, cuatro reformas constitucionales y 56 adecuaciones a leyes y decretos vigentes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, destacó que durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la LXVI Legislatura se realizaron 48 sesiones plenarias, en las que sobresalen los siguientes avances:

  • Aprobación de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual.
  • Reformas constitucionales para la creación de una Ley General en materia de feminicidio, reducción de la jornada laboral y regulación de jubilaciones y pensiones en entidades públicas.
  • Nombramiento de consejeras y consejeros electorales del INE para un periodo de nueve años.

El legislador de Morena subrayó que el Pleno avaló reformas orientadas a la protección de la niñez y adolescencia, la promoción de la lactancia materna, el combate a la violencia digital y el ciberacoso, así como la protección de datos personales. También se incorporaron cambios para fortalecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sancionar delitos cometidos mediante inteligencia artificial y regular el acoso y hostigamiento laboral.

Entre los ajustes normativos, Monreal Ávila detalló la expedición de la Ley para el Fomento de la inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, reformas en materia de protección al consumidor, propiedad industrial y desarrollo de mipymes, así como adecuaciones legales para la certificación laboral en agroexportación, conservación ambiental y actualización de la fiscalización superior.

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