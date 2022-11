Eugenio Derbez asistió a concierto de Harry Styles tras fracturarse el hombro

Eugenio Derbez concierto Harry Styles (Foto: Instagram)

Eugenio Derbez preocupó a sus fans después de que hace unos meses sufrió un fuerte accidente que le causó múltiples fracturas en el hombro, sin embargo, en esta ocasión el comediante reapareció muy contento en durante uno de los conciertos del cantante británico Harry Styles.

Fue desde sus Instastories donde el director de No se aceptan devoluciones presumió que su recuperación iba en el camino adecuado, pues había recibido indicaciones médicas que apuntaban a una significativa mejoría.

“Ahora que salí ya me dijeron que me tengo que quitar el cabestrillo lo más posible para mover el brazo lo más posible, entonces yo creo que ya pronto dejaremos todo esto, para empezar a mover el brazo poco a poquito, seis meses a un año de terapia, pero ya poco a poquito irse recuperando el movimiento y la fuerza, pero ya tengo que dejar el cabestrillo”, mencionó.

Asimiso, el famoso destacó que se encontraba bastante alegre porque también había podido estar más cerca de sus seres queridos.

“Vengo saliendo de mi terapia física, muy contento por muchas cosas, la primera: en estos días me vinieron a visitar mis hijos, eso me dio mucho gusto y ya me están sacando a pasear, ya estoy siendo, ya estaba harto de estar encerrado”, añadió.

Pero esto no fue todo, ya que Eugenio se encontraba grabando en su auto cuando reveló que se dirigía con Alessandra Rosaldo y su hija Aitana para ver en vivo al ex integrante de One Direction.

“Aquí vengo con mi chofer de lujo (Alessandra) y aquí viene mi acompañante de lujo (Aitana). Ya a salir, a desempolvarme, a recuperar el tiempo perdido. Me tiene una sorpresa, a ver qué es la sorpresa”, dijo.

En las historias de Instagram de Alessandra Rosaldo se pudo apreciar que la familia disfrutó un gran momento y que incluso Vadhir Derbez también asistió.

Hasta el día de hoy se sabe que, derivado de su accidente, Eugenio Derbez r tuvo 15 fracturas al caer sobre su brazo y pegarse contra una escalera mientras jugaba con un visor de realidad virtual. Debido a esto todos los días va a terapia física para poder volver a disfrutar de la movilidad que tenía en su extremidad antes de que esto sucediera.

El actor comunicó que probablemente no recupere la movilidad al 100 por ciento (Foto: Archivo)

En este sentido, el pasado 26 de octubre, el famoso mencionó en sus redes sociales que la recuperación marchaba bien, pero el dolor lo hace vivir en una constante tortura, pues la rehabilitación se ha convertido en la parte más difícil de este proceso.

“Vengo saliendo de mi fisioterapia. Ahí voy. Vengo aquí con mi chofer de lujo (Alessandra Rosaldo). Voy bien, pero cómo duele. Estoy harto de sentir dolor todos los días. Todos los días es como una tortura. Esto de la terapia física es... está cañón; son dos horas de tortura”, añadió.

Explicó que el sufrimiento es tan grande porque en la fisioterapia hacen que los músculos se estiren para que él recupere el movimiento de su brazo, pero esto, sumado al hecho de que la herida sigue ahí, le provoca un dolor que lo hace llorar.

“(Se trata) de estirarte los músculos hasta romper el músculo y lograr que recuperes el movimiento sobre una herida que duele mucho. Entonces, lloro todos los días, lloro. Se me salen las lágrimas, ¿verdad?”, preguntó el actor a Alessandra, quien lo acompañó a su terapia.

