Las condiciones que Mancera ve necesarias para postularse en 2024

(Foto: Cuartoscuro)

Miguel Ángel Mancera Espinosa, actual coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, consideró viable participar en el proceso electoral de 2024 en caso de que el sol azteca se lo pida y si logra sumar el respaldo de otras fuerzas políticas.

El ex jefe de gobierno de la CDMX dijo no tener inconveniente en sumarse al proceso para suceder en la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, pero para ello ve necesario concretar un fuerte amplio para frenar el avance electoral de Morena.

Para el perredista, sí es posible vencer en 2024 al partido del presidente de la República mediante una “alianza sólida y consistente”, pues de lo contrario no habría forma de ganar.

“Yo estoy, claro que hoy, si no hay una política de alianza consistente, no se podría ganar en un proyecto de 2024, no así para temas específicos en diferentes localidades, es decir, el PRD puede ir solo en competencias, en municipios, en diferentes distritos estratégicos que resultan propios de cada fuerza, pero hablar del proyecto nacional 2024, ese estoy convencido que tiene que haber una alianza mayor, estratégico”, señaló.

(Foto: Cortesía PRD)

El legislador, que también vio con buenos ojos la candidatura de Ricardo Monreal como un proyecto de oposición, lleva tiempo insistiendo y promoviendo los beneficios de implementar en México los gobiernos de coalición.

“Lo que veo ahora es participar en esto, esto es lo que me interesa mucho, poder platicarle a la gente acerca del gobierno de coalición. Si el PRD quiere que participemos, participo, no tengo inconveniente en hacerlo, siempre y cuando haya un proyecto mayor y estoy convencido que de esta suma de participaciones puede salir el perfil que verdaderamente las personas quieran”, señaló el senador.

Mancera vivió desencuentro con el PRD por reforma de las Fuerzas Armadas

Miguel Ángel Mancera (Fotoarte: Steve Allen)

El pasado 4 de octubre se vivió una ríspida sesión en el Senado de la República cuando se volvió a discutir en el pleno la reforma constitucional para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028.

Aún cuando el bloque opositor, compuesto por el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD refrendaron su postura en contra del dictamen, apoyado por Morena y el PRI, Miguel Ángel Mancera anunció en medio de la discusión que su voto iría a favor de la reforma.

“Yo voy a acompañar que tengan mejores condiciones y que tengan un marco jurídico mejor que el que hoy se tiene, para que puedan cumplir con su tarea”, dijo el senador para justificar su voto.

El voto del ex jefe de gobierno en sentido inverso a la postura del sol azteca generó fuerte molestia en la dirigencia nacional a cargo de Jesús Zambrano.

Mancera sobre una eventual candidatura de Monreal

Cuestionado sobre los atributos del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, el legislador perredista dijo: “Estoy convencido de que Ricardo podría participar en la elección que se hiciera del posible candidato o candidata de la alianza (opositora). Él es un perfil importante, un perfil fuerte que además tiene interlocución con todas las fuerzas políticas que estarían conformando esta posible alianza. Yo lo veo como un activo para poder participar y para poder competir en la elección”.

Pero para el propio Mancera, la candidatura presidencial es un pendiente en su carrera política, pues en 2018 se hizo a un lado para dar paso al panista Ricardo Anaya. El perredista optó por asegurar un lugar en el Senado y anunció que a partir de entonces dedicaría sus esfuerzos a “difundir una propuesta de cambio de régimen para México”.

