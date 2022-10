De panadero a Senador: cuándo Miguel Mancera trabajó en un negocio familiar haciendo panes

Actualmente, Miguel Ángel Mancera es senador por el PRD. (Foto: Cortesía PRD)

Migue Ángel Mancera fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México del 2012 al 2018. Es un abogado, académico y político mexicano, que actualmente se desempeña como senador perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y estudió un posgrado en la Universidad de Barcelona a través de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Antes de ser senador y jefe de gobierno de la capital, ocupó el cargo de procurador general de Justicia del entonces Distrito Federal, en 2008.

Sin embargo, antes de dedicarse a la política y al servicio público, Miguel Ángel Mancera tuvo un oficio muy peculiar: el de panadero.

En una entrevista realizada con la periodista Eliza Alanís, el senador contó esto. La plática comienza con el tema de los padres de Mancera, cuando Eliza le pregunta si ambos viven y él le responde que ambos ya habían fallecido. Ante esto, la periodista le responde que muy jóvenes.

“Fíjate que, la verdad de las cosas, mi papá yo creo que tuvo una vida bien complicada, porque se desvelaba muchísimo, porque mi padre trabajaba, hacía banquetes, como en un salón de banquetes siempre estaba hasta las madrugadas y hasta después se encargó de los Bisquets de Álvaro Obregón, que eran de su tío”, explica Mancera.

Tras esto, la periodista le pregunta que quién comenzó con el negocio de los bisquets en su familia, a lo que Mancera responde que su tío abuelo, o sea, tío de su papá. “El tío de mi papá que era hermano de su mamá, el tío Isidro, entonces, el tío Isidro compró un restaurant-cafetería que era de chinos que se llamaba Perla de Oriente.

“Como mi papá había estado en el salón de banquetes, y en el salón de banquetes tenían este pan, la Astorga, se lo llevó para allá, es que sabes qué, la receta implica mucha mantequilla, te digo porque me sé la receta”, dice el senador. Tras esto, Alanís le cuestiona si sabe alguna otra receta de pan, a lo que Mancera responde que el taco de piña, que lleva manteca.

“No son dietéticos he, porque uno lleva mucha mantequilla”. La periodista le pregunta si alguna vez entró en el negocio, a lo que el político dice que sí tiene participación en las franquicias de los Bisquets Bisquets Obregón, el negocio de su familia. “Obviamente nosotros, yo alguna vez me acuerdo que le dije a mi papá: oye papá, se está organizando un viaje a Puerto Vallarta, ayúdame no, para el avión, y me dijo: no, quieres dinero, ponte a vender pan, y le dije: para cuándo me mandas los panes, yo me encargo de venderlos, y me dijo: no, hazlos, si quieres hazlos, yo te voy a dar la receta, y entonces me dio la receta de las Astorgas, y me acuerdo que vendía yo, junto con un amigo, con Miguel, vendíamos bolsitas con cuatro Astorgas, en ese tiempo las vendíamos como en 20-25 pesos, pero las vendimos en toda al calle de Monte Albán, yo tocaba las puertas”.

Cuenta que tenía los moldes que eran para 60 Astorgas, por lo que hacían tiros de 60, salían con las bolsitas, las engrapaban y las vendían. El senador contó en la entrevista que la sucursal original de los Bisquets Bisquets Obregón es la que se encuentra en la esquina de las calles Mérida y Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte.

“Esos locales se llamaban el Café Isidro, se llamaban Maricarmen, porque mi abuela, la mamá de mi papá, era Maricarmen, entonces así se llamaba, Bisquets Álvaro Obregón surge ya hacia los 80´s, porque mi hermana, que es odontóloga, empieza a oír de las franquicias, y entonces dicen, es que si tienes una marca y si proteges el secreto industrial, y esto y el otro, y entonces le platica a mi papá, porque a mi papá le quiere comprar el negocio un grupo restaurantero fuerte, dice que no, luego quieren ser socio de él, y dice que no, me van a comer, y entonces mi hermana y otro hermano, Jaime, dicen vamos a hacer una marca y vamos a hacer una franquicia.

“Empieza con la marca que es Bisquets Bisquets Obregón, no se puede llamar solamente Bisquets porque ese nombre es genérico, entonces es Bisquets Bisquets Obregón, ya teniendo tu marca elaboras tu franquicia, y la primer franquicia es en Cancún”, comenta el senador.

