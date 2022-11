Belinda confesó que le gustaría cantar con Danna Paola: “La admiro demasiado”

Belinda compartió sus deseos de algún día cantar junto a Danna Paola, a quien dijo admirar (Foto: Instagram @dannapaola/@belindapop)

Pese a que por varios años Danna Paola y Belinda han estado enfrascadas en rumores sobre una supuesta rivalidad, la intérprete de Luz sin gravedad confesó que ella sí está dispuesta a trabajar con la protagonista de Atrévete a soñar.

Luego de que por años se supusiera que existe una enemistad entre Danna Paola y Belinda, que habría nacido por ser las máximas exponentes del pop en el público joven, la española confesó que a ella sí le gustaría algún día cantar junto a la intérprete de Mala fama, pues ha estado al pendiente de su trabajo y la admira.

“A Danna Paola la admiro mucho, me parece una mujer muy talentosa, trabajadora. La admiro demasiado, le deseo siempre lo mejor”

No obstante, según aseguró Beli, el motivo por el que no han podido concretar esta colaboración es porque ambas tienen agendas muy apretadas. Es por ello que compartió sus deseos por algún día reunirse en el escenario con la ex protagonista de Élite:

“Me encantaría, por supuesto, ¿por qué no? Además, amo colaborar con mujeres. Las dos hemos estado en nuestras cosas, ocupadas, pero si se da en un futuro una colaboración y que sea algo que nos emocione a las dos, que nos inspire, por supuesto que sí”

Esto concuerda con las declaraciones que hizo hace unos meses el productor Alejandro Gou sobre reunirlas en un musical. Y es que a principios de este año, Gou reveló que planea llevar Chicas Pesadas (Mean Girls, en inglés) a los escenarios a través de una puesta en escena, y que sus protagonistas serían Danna y Belinda.

El productor aseguró que ya tenía el “sí” de ambas, pero faltaba que él obtuviera los derechos necesarios de la afamada película.

Cómo inicio la “rivalidad” entre Belinda y Danna Paola

La supuesta rivalidad que existe entre las cantantes comenzó desde su niñez, cuando ambas se volvieron las estrellas infantiles de las telenovelas de Televisa. Con el paso del tiempo llamó la atención que en pocas ocasiones habían coincidido en algún proyecto, por lo que comenzaron a surgir los rumores de que no se agradaban.

Esta teoría se fortaleció cuando comenzaron las comparaciones que sus fans hacían sobre sus carreras en la actuación y la música, pero tuvo su momento cúspide cuando Belinda comenzó su polémico romance con Christian Nodal.

En junio de 2020 Danna Paola compartió en sus stories a través de su cuenta de Instagram varias fotografías para promocionar su sencillo Mía, posaba con un traje entero rosa, con detalles en amarillo y azul.

Este fue el traje con el que ambas posaron (Foto: EFE/Universal Music)

Luego de esto, Belinda publicó en su cuenta de Instagram una fotografía, posando con el mismo atuendo que llevaba Danna Paola. Esto causó que cientos de internautas comenzaran a hacer comparaciones y a preguntar quién se veía mejor.

Tras varias horas de polémica, Nodal comentó en la fotografía de su entonces novia: “Reyna, todo te queda mejor que a nadie”, mensaje que usuarios aseguraron fue la confirmación de que existía una rivalidad.

Pese a esto, en repetidas ocasiones ambas han dicho ante los medios que sostienen una relación cordial y se apoyan mutuamente en cada uno de sus proyectos.

Ambas cantantes han negado en repetidas ocasiones ser rivales o estar en competencia por su popularidad (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Inclusive, el pasado marzo, cuando Danna Paola sufrió el fallecimiento de su abuela, Belinda le envió un emotivo mensaje, en el que dijo que comprendía sus sentimientos.

También se volvió viral una fotografía que ambas compartieron en 2020 con la leyenda “las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”.

