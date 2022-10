Talina Fernández vendió joyas con valor sentimental, abrigos y una casa ante falta de trabajo

Talina Fernández acusa que los productores de televisión subestiman el trabajo de las personas mayores (Foto: @talinafernandezoficial/ Instagram)

Fue en septiembre de este 2022 cuando Talina Fernández dio por terminada su participación en el programa Blah blah blah, emisión que conducía junto a su hijo Patricio Levy para una emisora de podcasts en internet. Y es que la veterana conductora recibió la despedida del programa debido al retiro del apoyo de sus patrocinadores.

Los anunciantes decidieron dejar de auspiciar al programa de entrevistas luego de que Jorge Coco Levy, también hijo de la famosa de 74 años, enfrentara múltiples señalamientos de acoso sexual por parte de al menos cinco actrices, quienes señalaron que el ahora ex productor de Videocine las intentó condicionar para poder acceder a ciertos castings.

El fin de su programa resultó para Talina Fernández un duro golpe a su economía, pues luego de que hace varios meses fuera despedida del programa matutino Sale el sol, el show que realizaba junto a su hijo significaba su único ingreso financiero.

Actualmente Talina aparece en MasterChef Celebrity; meses antes fue despedida de 'Sale el sol' (Foto: @talinafernandezoficial 7 Instagram)

Ha trascendido que desde que se hizo público el caso de acoso de Coco Levy, y con su consecuente vinculación a proceso, distintas marcas comerciales optaron por no vincularse con la llamada “dama del buen decir”, a fin de no afectar sus imágenes frente a los consumidores.

Esta situación se suma a que, según lo denunciado por Talina, los productores televisivos ya no valoran la experiencia y sabiduría de las personas mayores sino que prefieren posicionar en las pantallas a puros talentos jóvenes, especialmente a quienes tienen más seguidores en las redes sociales.

Y es que aunque actualmente, Talina Fernández forma parte de MasterChef Celebrity México en TV Azteca, la conductora confesó que se encuentra desesperada por obtener un trabajo estable, tal es así que ante la crisis que vive, se ha visto obligada a vender sus joyas, abrigos de lujo e incluso una de sus propiedades inmobiliarias.

Coco Levy ya fue vinculado a proceso tras la denuncia penal de Danna Ponce por acoso sexual (Fuente)

“Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas y a mí me tocaron. Ya las vendí, pues sin lana, y también vendí los abrigos y una casa que tenía en Tequesquitengo. Siempre digo ya nació quién me tire, pero no quién me deje en el suelo”, expresó la presentadora en una entrevista para Venga la alegría.

La madre de la fallecida Mariana Levy criticó el actuar de los productores del medio del espectáculo y condenó que sólo le brinden oportunidades a mujeres atractivas físicamente. “Luego que te ven mayor y creen que eres tarada o que no tienes los chicharrones como las señoritas, pues yo no tengo los chicharrones”, añadió.

En otro tenor, Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, la mujer que por décadas ha permanecido en la pantalla mexicana con proyectos como Noche a noche y Hasta en las mejores familias, contó que, tras esparcir las cenizas de su hija hace algunos días, recibió una señal de ella, quien falleció hace 17 años.

A principios de octubre, Talina y sus hijos esparcieron las cenizas de Mariana Levy en el bosque (Foto Instagram: @@marialevyy // @talinafernandezoficial)

“Nos fuimos como a una como fonda grandota que hay ahí, un letrero enorme, enorme, que dice ‘Fresas con crema’, ahí estaba mi hija, me impactó, no había ningún otro letrero. Ya mi hija me está mandando el mensaje”, contó la conductora.

Y es que Fresas con crema fue el nombre del grupo musical del género pop donde Mariana Levy hizo sus pininos en el ambiente artístico. Por la banda surgida en los años 80 también desfilaron nombres como Andrea Legarreta y Toño Mauri.

“Hoy, en un día no importante por algún hecho pasado, después de más de 17 años fuimos al bosque a dejar un pedazo de lo que fue mi Mariana. Fue hermoso y conmovedor y no siento más que dicha de haber sido su mamá”, expresó Talina en un video publicado en su cuenta de Instagram el pasado 7 de octubre.

