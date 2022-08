“Me destruyó la vida”: Sandra Ávila Beltrán acusó a Felipe Calderón de usarla como chivo expiatorio

Sandra Ávila Beltrán (Foto: Captura de pantalla/ Youtube "Doble G")

Sandra Ávila Beltrán, también conocida como “La Reina del Pacífico”, y quien recientemente regresó a la vida pública, le mandó un mensaje directo al expresidente y artífice de la llamada “Guerra contra el narco”, Felipe Calderón Hinojosa.

Ávila Beltrán expuso que ella fue el “chivo expiatorio” de Calderón Hinojosa y lo señaló por haberle “destruido la vida”, así como las “ganas de vivir” y de incluso causar indirectamente la muerte de su madre.

“Quiero decirle muy especialmente al ex presidente Felipe Calderón que su sexenio fue el más cruel y fatal que ha tenido México. El más sangriento según las estadísticas, no lo digo yo. El sexenio donde hubo más violaciones a derechos humanos y donde fui su chivo expiatorio. Fui la primera persona que él detuvo”, señaló la mujer de 61 años, nacida en Baja California, en una entrevista que concedió para el podcast de YouTube “Doble G”.

“La Reina del Pacífico” fue detenida el 28 de febrero de 2007 junto con su ex pareja, Juan Diego Espinosa, alias “El Tigre”, cuando ambos salían de un restaurante “Vips” en Ciudad México. Entonces se le vinculó con algunos de los narcotraficantes más importantes del país, pero su poder en la cúpula del hampa nunca pudo ser comprobado en los tribunales.

Durante su defensa, Ávila Beltrán en todo momento alegó que nunca estuvo involucrada en el narcotráfico. Explicó que solo apoyó a su novio. De hecho, Ávila Beltrán se declaró culpable de brindar “asesoramiento” y ayudar a huir a su expareja sentimental.

“Quiero hacer énfasis en el delito que a mí me fabricaron. Detuvieron a una señora en el aeropuerto con dinero que dijeron que era mío. A mí me hicieron una orden de aprehensión. Por esa orden perdí a mi madre, muchos años en la cárcel y entré a un lugar de sufrimiento que no se le deseo a nadie”, dijo la mujer que pasó ocho años en cárceles de EEUU y México.

“(Felipe Calderón) me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano, cuando el colaboraba directamente con los cárteles. De ellos recibió mucha de la fortuna que tiene ahora, de la que gozan su esposa y su familia. ¿Y quién lo juzga? Porque García Luna es enjuiciado y Calderón no. Calderón fue un asesino y un narcotraficante. Me destruyó la vida. Las ganas de vivir”, explicó.

El 7 de febrero de 2015 Sandra Ávila Beltrán fue liberada de la cárcel. Sin embargo, en un punto de la entrevista confesó que, contrario a lo que experimentan otros reos cuando recuperan su libertad, ese período fue “muy triste” para ella por una situación personal que tuvo enfrentar apenas al salir de reclusión.

“Había dos personas que yo esperaba encontrar, y que sabía que se iban a poner feliz con mi salida. Mi madre y mi hijo... pero ya no encontré a mi madre”, dijo con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

En el resto de la entrevista, de casi una hora y cuarto de duración, la mujer compartió detalles personales como su gusto por el tequila, a diferencia del vino, la cerveza o el café, así como su predilección por la música norteña o de banda y el grupo mexicano de rock Maná.

También dijo que en su infancia nunca le faltó nada, pues creció en el seno de una familia con recursos económicos. Confesó que su primer noviazgo fue a los 15 años de edad y que, aunque no la terminó, se matriculó en la carrera de ciencias de la comunicación y periodismo.

“Me gusta mucho el periodismo, me gusta mucho la comunicación, pero la comunicación real. Decirle a la gente lo que está pasando realmente. No inventar. No hablar de más”, amplió.

Respecto al tema de la legalización de las drogas, dijo que ella no está a favor de las “drogas que matan, de las drogas sintéticas”.

Sus primeros trabajos aseguró que fueron a través de “varios amigos” de sus papás que le pedían favores como comprar ropa, hacer depósitos bancarios o acompañarlos a determinado lugar. “No tenía sueldo, todo me lo regalaban. Me iba muy bien”, afirmó.

Explicó que se casó dos veces y que tuvo dos hijos, aunque uno de ellos falleció a los tres días de nacido. Dijo que no se considera una persona exitosa porque su anhelo era tener una familia con cuatro hijos y un hogar.

Sobre cómo le gustan hombres, respondió que le atraen “inteligentes”, “líderes”, “triunfadores”, sin importar tanto el físico. “Para que tú ames a un hombre, lo tienes que admirar”. También aseguró que actualmente no tiene pareja.

Su opinión sobre las narcoseries que actualmente están de moda fue que no son verídicas porque no respetan la cronología de los hechos. “Casi todas las series son mentira. ‘Narcos México’ es una mentira porque todos estos personajes han tenido sus respectivos tiempos. Y ahí los ponen a todos juntos”.

