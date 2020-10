La traición del gobierno de Calderón al “Mayo” Zambada que habría sellado el destino de Juan Camilo Mouriño

El caso recuerda al accidente de avión en el que murieron nueve personas, entre ellas el ex secretario de gobernación Jose Camilo Mouriño y el ex fiscal antidrogas José Luis Vasconcelos (Foto: Archivo)

La periodista y escritora Anabel Hernández aseguró que el avionazo donde murió el ex secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, fue perpetrado por el Cártel de Sinaloa, pues el ex presidente Felipe Calderón no cumplió un acuerdo con Ismael “El Mayo” Zambada.

En el accidente de avión murieron nueve personas, entre ellas el ex secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño y el ex fiscal antidrogas José Luis Vasconcelos, el 4 de noviembre de 2008.

La aeronave Learjet 45, que había sido contratado por la secretaría de gobernación de México, se estrelló en la lateral de Reforma y Ferrocarril de Cuernavaca en CDMX, provocando la muerte de 7 transeúntes que pasaban por el lugar.

En entrevista para “No tiene nombre” con Pancho Parra, la autora de El traidor: El Diario secreto del hijo del Mayo, aseguró que Felipe Calderón ordenaba los acuerdos con el Cártel de Sinaloa, quien se enfrentaba ya con el Cártel de Los Beltrán Leyva.

Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón (Foto: Especial)

“La versión que yo tuve en su momento es que incluso el propio Felipe Calderón le dio a familiares de Juan Camilo Mouriño fue que había sido un ataque orquestado por el crimen organizado”, reiteró Hernández.

La periodista descartó que la muerte de Juan Camilo Mouriño haya sido fraguada por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pero recordó que en octubre de 2008 fue detenido un hermano de “El Mayo” Zambada.

“El Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, es detenido en la Ciudad de México por un grupo de la entonces Agencia Federal de Investigaciones que ya no estaba apoyando, protegiendo al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, porque los habían traicionado y se habían ido del lado del Cártel de los Beltrán Leyva”, explicó.

Anabel Hernández dijo que una parte del Gobierno Federal de Felipe Calderón se volvió leal al Cártel de Sinaloa y otra con Los Beltrán Leyva.

(Foto: Especial)

“El propio Mayo Zambada habría llamado al Presidente de la República y les habría dicho, ‘oigan muchachos, ustedes trabajan par mí, tienen que soltar a mi hermano’”, comentó.

La versión que dieron las autoridades sobre el accidente aéreo fue que ambos pilotos carecían de la formación suficiente para manejar la aeronave y que el accidente ocurrió por una serie de errores.

Luis Téllez, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, reveló que tanto Oliva, el piloto, como su copiloto, Álvaro Sánchez Jiménez, contaban con licencia vigente para volar, pero que la investigación había revelado “presuntas deficiencias en los procesos de capacitación y certificación de ambos para operar el Learjet”.

La periodista consideró que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa no se resigna a perder el poder y por ello se mantiene activo en el escenario político.

“No se resigna a pasar a la historia como lo que es, un presidente que dejó a México en llamas, destruido. Uno de los peores presidentes de la época moderna dado al daño estructural que le hizo al país y del cual aún sufrimos las consecuencias”, externó

