Tormenta tropical “Lisa” se acerca a costas de Quintana Roo; prevén fuertes lluvias en la región

Turistas recorren la zona de playas en el en el centro de recreo de Cancún, en el estado de Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul/Archivo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este martes prevé lluvias fuertes en San Luis Potosí y Tamaulipas, y muy fuertes en Quintana Roo. Las primeras debido a la presencia del sistema frontal número 6 que se extenderá sobre el norte del Golfo de México y las segundas provocadas por la aproximación de la tormenta tropical Lisa a la Península de Yucatán.

El ciclón se ubica actualmente a 820 km al este-sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo, y a 375 km al sur-sureste de las Islas Gran Caimán. Su trayectoria es hacia el oeste (280°) a 22 km/h, registra vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h. Se espera que se intensifique a huracán categoría 1 en los próximos días cerca de las costas de Centroamérica.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Quintana Roo.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: San Luis Potosí y Tamaulipas

.Intervalos de chubascos: Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de hasta 35º C en Baja California, Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -5º C en Chihuahua y Durango.

Clima en México para el 01 de noviembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas que rodean el Valle de México durante la mañana. Por la tarde, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas y caída de granizo.

Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9 °C en zonas altas que rodean el Estado de México, y una máxima de 18 a 20 °C.

Península de Baja California: Cielo medio nublado y sin lluvia. Ambiente templado por la mañana, así como fresco en zonas serranas. Por la tarde ambiente cálido.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Ambiente fresco al amanecer, temperaturas frías y heladas sobre sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido.

Pacífico Centro: Nublados dispersos por la mañana y medio nublado a nublado en la tarde, con probabilidad de lluvias y chubascos en Michoacán, y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas, así como cálido a caluroso por la tarde.

Clima en México para el 01 de noviembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pacífico Sur: Cielo medio nublado por la mañana y bancos de niebla o neblina al amanecer en zonas serranas. Ambiente fresco y templado en zonas costeras al amanecer. Por la tarde, se pronostica lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ambiente cálido a caluroso por la tarde en la región.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, chubascos en Veracruz y lluvias aisladas en Tabasco. Ambiente matutino fresco con bancos de niebla en sierras de Veracruz, así como templado en zonas costeras. Por la tarde, ambiente cálido.

Península de Yucatán: Cielo despejado a medio nublado durante el día, probabilidad de lluvias muy fuertes en Quintana Roo, chubascos en Yucatán y Campeche. Ambiente matutino templado y caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí y lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León, además de lluvias aisladas en Coahuila. Ambiente matutino fresco y frío a muy frío con heladas en zonas serranas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido.

Mesa Central: Cielo despejado. Bancos de niebla en zonas altas. Ambiente matutino fresco y frío en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Por la tarde, se pronostican chubascos en Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla, además de lluvias aisladas en Guanajuato.

