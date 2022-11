“Soy la más roba maridos”: Karla Panini se burló de su ‘traición’ a Karla Luna

Karla Luna y Américo Garza se divorciaron en 2013; tres años después el empresario se casó con Karla Panini (Fotos:Instagram/@karlalunatv/@kpaninimx/ @americo_garza)

El pasado 28 de septiembre se cumplieron cinco años del lamentable fallecimiento de Karla Luna, querida comediante mexicana que hasta su último día luchó contra el cáncer que padecía. A pesar del tiempo sigue protagonizando titulares por los supuestos problemas que estarían enfrentando sus hijos mayores y familiares para poder convivir con las dos hijas que procreó con Américo Garza. Y es que tras su repentina partida su ex esposo se quedó con la custodia de las niñas junto a Karla Panini.

Entre dimes y diretes, Felicitas de Las Lavanderas volvió a desatar polémica en redes sociales por burlarse de las polémicas que surgieron en su contra desde que confirmó su noviazgo con el ex de quien se creía era su amiga y su matrimonio en 2016. Y es que su romance es considerado como una traición que muchos internautas toman con un humor a través de memes donde la llaman ‘traicionera’, ‘mala amiga’ y ‘roba maridos’.

Esta fue la controversial imagen que publicó Karla Panini. (Foto Instagram: @kpaninimx)

Y esta vez no fue la excepción, pues en el marco del Halloween 2022 se viralizó un meme donde aparece con unos cuernos y una cola de diablo dibujos en color rojo. La imagen no tardó en llegar a sus manos y sin pensarlo dos veces decidió enfrentar los rumores subiéndola en Instagram.

Qué? A poco creían que no lo iba a publicar…? Soy la madre del hate. Soy la madre de los memes. Soy la madre del bullying cibernético. Soy la “bruja” más maldita. Soy lo piooor de lo piooor. Soy la más “roba maridos” que haya existido en todos los tiempos.

(Foto: Instagram/@kpaninimx)

Pero eso no fue todo, la comediante de 42 años pidió, con sarcasmo, que las mujeres que estén preocupadas porque ella les puede ‘quitar’ a su marido no lo hagan más, pues se encuentra muy feliz con Américo Garza.

“Solo que yo ya tengo a mi ‘RUCO’ y me encanta y ahí me quedo hasta la muerte; ya con este que me ‘robé’ fue más que suficiente, así que no se apuren! Las que andan preocupadas! Las que andan peleando algo que no les importa ni les debió de importar jamás, pero ahí andan en el trote, no tengan temor por eso. Tengan paz! que nadie va a ir a quitarles a su esperpento mugroso”, agregó.

Karla Luna junto a sus dos hijas menores Nina y Sara, fruto de su matrimonio con Américo Garza. (Foto: @karlalunatv)

Asimismo, se burló sobre la infinidad de imágenes que estelariza en redes sociales: “Amo los memes y aún más la creatividad de varios de ellos, este se sacó un 1000″. También dejó entrever su molestia por las críticas que recibe sobre su estilo de vida

“Tampoco les daré dulces porque soy fitness. En mi casa, habrá ensaladas y rutinas de gym para dar y regalar.Sigan participando! Sigan haciéndame memes! Los disfruto mucho.De corazón, gracias”, concluyó.

Tenemos ganador. Disfraz de Karla Panini robamaridos pic.twitter.com/OoUdgBjLJa — El Tarti (@El_tartamuda) November 1, 2022

Como era de esperarse, su publicación de Instagram dividió opiniones entre los usuarios, pues mientras algunos aplaudieron su manera de enfrentar los rumores, otros continuaron con las opiniones negativas en su contra resaltando el papel que tuvo en los últimos años de Karla Luna y el impacto que supuestamente ha generado entre los hijos de su ex compañera.

“No hagas caso Karlita, la gente le gusta comprarse pleitos ajenos aunque en su casa no atienden al marido y andan peleando el de otra”. “Esaaaaa es la pinche actitud, tú muy bien Karla!!!”. “hermana vete a tocar a la casa de alado porque yo ni dulces ni turuco”. “Así es, toda una Brujer y qué tiene qué importa”. “Karla Panini no tiene perdón de Dios”. “Que chingu* a su madre Karla Panini”. “Todo es culpa de Karla Panini y punto final”, fueron algunas reacciones en redes.

