”¿A quién quieren engañar?”: la verdad detrás del romance que Karla Luna inició cuando ya estaba separada de Américo Garza

Karla Luna no inició un romance cuando aún era pareja de Américo Garza (IG: karlalunatv)

Tras la reciente aparición de un video donde una Karla Luna, feliz, acepta la propuesta matrimonial de otro hombre cuando aún no se había divorciado oficialmente de Américo Garza, en redes han surgido detalles sobre la verdad de esa relación y algunas voces se han alzado para defender a la fallecida ex Lavandera de cualquier sospecha de infidelidad.

Y es que en su número más reciente la revista TV Notas publicó la historia sobre ese romance y aseguró que Karla Luna ya había superado la traición de su amiga Karla Panini y esposo.

La revista TV Notas publicó un artículo en donde una persona aseguró que Karla Luna también fue infiel

Un supuesto amigo de Luna y Américo habló a la publicación y aseguró que en la relación entre ambos hubo infidelidades de los dos.

Además señaló que Luna amenazaba a Américo con quitarse la vida y por ello él no se atrevía a dejarla. Incluso dijo que Karla Panini no destruyó ningún matrimonio porque esa relación ya no funcionaba.

Sin embargo, en la cuenta de Instagram “Karla Luna, la verdad” se alzó la voz para aclarar lo ocurrido.

La cuenta de Instagram Karla Luna la verdad salió en defensa de la fallecida ex Lavandera

Una mujer colombiana, identificada solo como “La Parcera”, es la responsable del contenido que se sube a esa cuenta y así habló tras la reciente publicación de TV Notas:

“AG (Américo Garza) KP (Karla Panini) ¿cuánto pagaron? ¿Cuánto han tenido que pagar para que la gente no hable? ¿para que se vendan algunos medios? Este fue el argumento que siempre sostuvieron estos psicópatas para justificar la traición, infidelidad, maltrato físico y psicológico hacia KL (Karla Luna) ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? Es obvio que ustedes están pagando para sacar estas notas”.

Entonces comenzó a publicar algunas pruebas para echar abajo la versión de esa nota.

El mensaje con el que Karla Luna anunció su divorcio

En noviembre de 2013 Karla Luna anunció su divorcio. Aún no se enteraba de la infidelidad de Américo Garza con Karla Panini que, según la cuenta de Instagram, habría iniciado en 2009, "antes de que Karla Luna saliera embarazada. Aquí los únicos que fueron desleales fueron ellos".

En el siguiente post de Karla Luna, laverdad, se explicó que el pelo corto con el que Luna apareció en el video era el look que usaba en 2014, así que “esa relación empezó después de ella terminar la tortura con Américo. ¿A quién quieren engañar?”.

El look de Karla Luna en el video es el que usaba en 2014, cuando ya había anunciado su separación de Américo Garza

Además, en la cuenta se recuperó una antigua entrevista para "Ventaneando" en donde Karla Luna aceptaba que había tenido un romance y nunca lo ocultó.

Explicó entonces que el propio Américo Garza sabía de esa relación y no tenía ningún problema.

Indicó que, a diferencia de lo que hizo Panini, a quien nunca mencionó por su nombre, ella tenía ese romance cuando ya estaba separada, mientras que Panini estaba con Américo Garza cuando él estaba en pareja con ella.

“¿A quién quieren engañar? KL siempre dijo la verdad, ella primero anunció su divorcio ( sin saber que la estaban engañando y siempre aconsejada por KP para que dejara Américo). Después de anunciar su divorcio, empezó una relación y lo habló, hizo las cosas bien, todos lo conocían. Jamás lastimó a alguien, tenía derecho a rehacer su vida”.

Karla Luna nunca ocultó que tuvo otra relación, pero una vez que ya estaba separada de Garza

Fue en 2014 cuando Luna se enteró que Panini y Américo Garza habían sido amantes durante años.

Fue el fin del dueto cómico Las Lavanderas y el inicio de un escándalo que aún hoy persigue a Panini y Garza.

La misma mujer conocida como “La Parcera” ofreció una entrevista al programa Chisme No Like en donde hizo temerarias revelaciones sobre Panini y Garza. Aseguró que vio cómo Américo la golpeaba y dijo que Karla es adicta a los medicamentos.

“Esa mujer se ha intentado quitar la vida, para los que no lo sepan, por eso a mí me preocupan mucho las niñas porque están con una persona inestable. Ella se intentó quitar la vida hace dos años, con pastillas para dormir, se tomó una dosis muy alta, lo sé porque ella lo contó, sé que se intentó quitar la vida”.

