AMLO defendió el trabajo de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH y aseguró que no la quieren los conservadores

Andrés Manuel López Obrador defendió a Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión de Derechos Humanos. (Foto: EFE/Mario Guzmán).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de quienes no la quieren desde que se propuso como titular de dicha dependencia.

Este lunes 31 de octubre, durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que cualquier protesta de la CNDH siempre será mal vista por el conservadursimo y cuestionó los motivos por los cuales no es bien vista por diferentes actores políticos.

“¿Por qué no la quieren?, porque su hermano era acusado de pertenecer a un movimiento revolucionario o subversivo de acuerdo como se le quiera ver; y como participó, de manera injusta asesinaron a Don Eugenio Garza Sada, y ahí quedó un rencor muy fuerte, y cuando se propone a su hermana, entonces toda la derecha en contra, pero ¿qué mejor para la CDNH que alguien que perdió a su hermano?, pero eso no lo perdonan, yo no sé cómo dicen ser católicos y no perdonan”, recordó el jefe del Ejecutivo federal.

Lo anterior, se refiere a que el Instituto Nacional Electoral respondió a los señalamientos en su contra emitidos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se protegió con nada menos que la Constitución para exigirle al organismo de Rosario Piedra Ibarra que no intervenga en asuntos electorales.

El jefe del Ejecutivo Federal cuestionó a los conservadores el porqué no quieren a la titular de la CDNH. (Foto: Captura de pantalla).

La polémica entre ambas instancias tuvo un nuevo episodio cuando la CNDH publicó un pronunciamiento en el que pidió al Congreso de la Unión que elaboraran una reforma electoral “que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes”.

Como respuesta el mandatario Nacional comentó: “Es como el mundo a revés los defraudadores, los mapaches están convertidos en demócratas , lo cierto es que ellos dominan el INE y el tribunal para información o para refrescar la memoria, los del consejo del INE y del tribunal los nombran los partidos, los eligen en el congreso y se ponen de acuerdo los partidos, tres para ti y uno para el más pequeño así lo hicieron cuando nombraron al tribunal actual...siempre han tenido ellos el control del INE y del tribunal y no es cierto que por ellos haya democracia en México, no, hay democracia en México por el pueblo, no por el INE ni el Tribunal Electoral.

Y López Obrador insistió que desea que no haya fraude en las elecciones: “Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las elecciones sean limpias y libres, ¿quien no esta de acuerdo que se respete el voto y se acaben los fraudes electorales?, resaltó.

El Instituto Nacional Electoral respondió a los señalamientos en su contra emitidos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Foto:. EFE/José Pazos).

Y es que ante las acusaciones de Córdova, el organismo que dirige Piedra Ibarra hizo un llamado “a la responsabilidad y la autocrítica”, mientras que tachó a Córdova de querer impulsar una guerra sucia a partir de prejuicios. “Que en lugar de guerras sucias se aliente una discusión honesta del tema electoral, más allá de intereses inconfesables”, redactó la CNDH en el pronunciamiento que publicó en sus redes sociales.

Finalmente, el INE lanzó un último golpe en su pronunciamiento y exigió que la Comisión no interfiera con temas que le resultarían ajenos. “El INE agradece que la CNDH atienda a sus responsabilidades, así como el Instituto atiende y seguirá atendiendo los derechos político-electorales cabalmente y la ciudadanía será quien se lo reclame”, concluyó.

