México es el país con más periodistas asesinados y representa un grave retroceso, advirtió la SIP en su 78ª asamblea

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la libertad de expresión en Latinoamérica está en riesgo. EFE/ José Méndez

Madrid, 30 oct. La libertad de expresión en Latinoamérica está en riesgo, atenazada por los asesinatos de decenas de periodistas cada año, que quedan impunes, según el presidente saliente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el hondurreño Jorge Canahuati.

“Este es un muy mal momento para la libertad de expresión en América Latina”, donde “ha retrocedido muchísimo”, afirma Canahuati en una entrevista con la Agencia EFE en Madrid, donde este domingo se clausura la 78 Asamblea General de la SIP.

Y en su opinión, un factor fundamental para este retroceso es los asesinatos de periodistas, que van a existir “mientras exista la impunidad (…) mientras no se llegue a los autores materiales e intelectuales. Esa es para mí la fuente de motivación más grande para un asesinato”, concluye.

La libertad de expresión y la sostenibilidad de los medios de comunicación, muy perjudicados tras la pandemia, han sido dos asuntos centrales de la Asamblea General de la SIP, iniciada el jueves en Madrid y en la que Canahuati será sustituido hoy por el estadounidense Michael Greenspon al frente de la organización.

La presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, el vicepresidente primero de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon (i), y el presidente de esta entidad, el hondureño Jorge Canahuati, participan este jueves en Madrid en la 78 Asamblea General de la SIP. EFE/ Rodrigo Jiménez

Asesinatos impunes

Según dijo el presidente de la SIP en la apertura de la Asamblea General, en el último año registraron 39 asesinatos de periodistas. Pero en el 90-95 % de los de los casos no se han encontrado a los culpables, “y eso es un gran motivador”, dice Canahuati, quien expresa su “preocupación extrema” por la violencia que se ha generado en México, país que encabeza, y con diferencia, el número de periodistas asesinados.

“No es posible que un estado como el mexicano no pueda proteger a aquellos periodistas que realmente ha sido documentado que están amenazados (…) y peor aún, no poder aclararlos. Ahí es donde uno cuestiona esa voluntad de algunos sectores políticos o algunos gobiernos”, afirma.

El presidente saliente de la SIP, en el cargo desde octubre de 2020, atribuye, en parte, esa violencia a “la campaña que se ha profundizado en los últimos años de estigmatización de periodistas. De Trump hasta Bolsonaro, Bukele, y no hablemos de López Obrador, que todavía en su programa mañanero tiene una sección para cuestionar a los periodistas en vez de poder, como funcionario público, aclarar o explicar las situaciones que se le reportan”, denuncia.

Medios sostenibles, garantía de democracia

Para Canahuati, presidente de Opsa, grupo de medios de comunicación líder en Honduras, los medios han sido uno de los sectores más golpeados por los efectos de la pandemia, y sobre todo en América Latina, con infinidad de cierres de cabeceras.

“En Colombia, el 60 % de las comunidades no tienen medios locales, no han podido mantenerse, 30 millones de brasileños no tienen medios locales, y en EE.UU., el desierto informativo crece día a día, no es sostenible la situación financiera de los medios”, lamenta.

“Somos firmes creyentes de que la fortaleza económica de los medios de comunicación, no solo tiene un impacto directo sobre la libertad de expresión (…), sino que también tiene un impacto directo sobre la calidad de la democracia en regiones como Latinoamérica”, concluye.

Parte de esta crisis la atribuye al impacto que están teniendo las plataformas, que no solo rentabilizan las informaciones por las que no pagan, sino que se han hecho con el grueso de la publicidad, principal fuente de financiación de los medios.

En México, el asesinato de periodistas limita la libertad de expresión. Foto: Infobae - Lalo Cano

Por eso, la SIP ha trabajado en los últimos años para “crear ese debate público” sobre el papel de las plataformas, con las que pide negociar, aunque Canahuati no cree que “vaya a ser tan fácil” el acuerdo.

Y respecto a las noticias falsas, otro mal que aqueja al periodismo, considera que, en gran medida surgen de las redes sociales.

“Pensamos que iban a ser las que pudieran salvar la democracia, en aquel año de la primavera árabe, hemos visto cómo han dañado la democracia, cómo han confundido a muchas naciones o al público, cómo han polarizado, o han ayudado a polarizar”, lamenta.

Y apuesta por un debate sobre la “moderación” de las plataformas digitales y “algún tipo de marco regulatorio”. No obstante, considera que lo más importante es que los periodistas continúen con su trabajo, con “información fidedigna, creíble, balanceada, para poder traer un poco de tranquilidad”.

Quiénes han sido los periodistas asesinados en México

Veracruz: la tierra jarocha continúa a la cabeza como la de mayor registro de crímenes mortales a periodistas

- José Luis Gamboa, asesinado el 10 de enero en el puerto del estado

- Sheila Johana García y Yessenia Mollinedo Falconi, ambas asesinadas el 9 de mayo en Cosoleacaque.

Baja California: los dos casos reportados en el estado generaron gran indignación tras suscitarse en el mismo municipio, pero diferentes fechas.

- Margarito Martínez Esquivel, asesinado el 17 de enero en Tijuana

- Lourdes Maldonado López, asesinada el 24 de enero en Tijuana

Cabe recordar que Maldonado había participado en la marcha para exigir justicia por su colega asesinado, Margarito, sin imaginar que sufriría el mismo destino una semana después.

Michoacán: las víctimas mortales de las tierras de la mariposa monarca eran colegas del mismo medio, Monitor Michoacán

- Roberto Toledo, asesinado el 31 de enero en Zitácuaro

Lourdes Maldonado fue asesinada en enero pasado, en Tijuana. REUTERS/Henry Romero

El caso de Toledo es uno de los que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no investiga como atentado a la prensa, pues, declaró, el periodista ya no ejercía la labor informativa.

- Armando Linares López, asesinado el 15 de marzo en Zitácuaro

El asesinato del director de Monitor Michoacán fue determinante para que el portal cerrara sus puertas ante “la falta de interés de las autoridades para dar con los responsables” del doble homicidio.

Sonora

- Jorge Luis Camero, asesinado el 24 de febrero en Empalme

El caso de El Choche, como era conocido en sus círculos cercanos, tampoco es considerado como un ataque a la prensa porque había declinado la labor informativa para desempeñarse en las funciones públicas.

En su lugar, la SSPC reveló que la línea de las investigaciones se dirigen a un presunto vínculo con grupos del narcotráfico.

Oaxaca

- Heber López Vázquez, asesinado el 10 de febrero en Salina Cruz

Zacatecas: el único caso suscitó en uno de los municipios más peligrosos a nivel estatal y nacional

- Juan Carlos Muñiz, asesinado el 4 de marzo en Fresnillo

Antonio de la Cruz fue asesinado el 29 de junio en Tamaulipas.

Sinaloa: donde se entrevieron discrepancias en las información del nivel federal y el estatal

- Luis Enrique Ramírez, asesinado el 5 de mayo en Culiacán

Tamaulipas: destacó que el único asesinato fue rápidamente atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), al sospecharse del involucramiento de funcionarios públicos en el crimen.

- Antonio de la Cruz, asesinado el 29 de junio en Tamaulipas

El periodista fue atacado a bordo del vehículo donde se transportaba junto a su hija de 23 años, Cynthia, quien días después también falleció.

Guanajuato: el estado con más casos de homicidios dolosos en la República registró su primer crimen mortal contra un periodista

- Ernesto Méndez, asesinado el 2 de agosto en San Luis de la Paz

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: