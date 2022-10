Denise Dresser arremetió contra AMLO por incremento de la violencia en México: “No es cierto que vayamos bien”

Denise Dresser arremetió en contra del presidente López Obrador por el incremento de la violencia en México (Foto: Cuartoscuro)

La politóloga y escritora, Denise Dresser, arremetió en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el incremento de la violencia en México.

El pasado sábado 29 de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la académica informó a sus seguidores que en tan solo seis días el país registró 520 asesinatos, por lo que, aseguró, el Gobierno federal miente al afirmar que “todo va bien”.

“En los últimos 6 días asesinaron a 520 en México. No es cierto que vayamos bien”

En los últimos 6 días asesinaron a 520 en México.



No es cierto que vayamos bien. pic.twitter.com/c16wr8rRnm — Denise Dresser (@DeniseDresserG) October 29, 2022

Junto a la publicación, la politóloga compartió una fotografía de una persona en una protesta sosteniendo un cartel, en el que se puede leer: “Esto no es un país, es una fosa común con himno nacional”.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se lanzaron en contra el jefe del Ejecutivo federal por la inseguridad en el país, mientras que otros criticaron a la escritora por “no decir ni una palabra” sobre la violencia durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

“Abrazos no balazos dice el orate de palacio nacional”, “Esto es caminar hacia el despeñadero”, “¿Entonces regresamos a los brazos del PRIAN?” y “Denise que raro que no dijiste nada con los muertos de Calderón ¡Que aunque no lo parezca vamos ganando!”, fueron algunos de los comentarios.

En los últimos seis días se registraron 520 asesinatos en México (Foto: Cuartoscuro)

Y es que el pasado 29 de octubre se dio a conocer que, según cifras preliminares del gabinete de Seguridad federal, en los últimos seis días se registraron 520 asesinatos en México.

De acuerdo con los datos, la semana del 23 al 28 de octubre podría cerrar como la semana más violenta del año, luego de que se contabilizaron 87 víctimas de homicidio doloso en promedio diarias en el territorio nacional.

La mayoría de las muertes se registraron en los estados: Guanajuato, Estado de México (Edomex), Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Baja California.

Asimismo, el reporte diario detalló que los asesinatos por día ocurrieron de la siguiente manera:

El mes de octubre se perfila para ser uno de los meses más violentos en México (Foto: Cristian Hernández/Cuartoscuro.com)

Domingo 23 de octubre: 90 víctimas

Lunes 24 de octubre: 82 víctimas

Martes 25 de octubre: 91 víctimas

Miércoles 26 de octubre: 88 víctimas

Jueves 27 de octubre: 92 víctimas

Viernes 28 de octubre: 77 víctimas

En las estadísticas preliminares también se destacó que el mes de octubre se perfila para ser uno de los meses más violentos en México en lo que va del 2022, pues hasta el pasado viernes 28 se tenían contabilizados dos mil 216 homicidios dolosos, con un promedio diario de 79.

Cabe señalar que en lo que va del 2022, mayo ha sido el mes con más homicidios dolosos según el informe del gabinete de Seguridad, al registrarse un total de dos mil 472 casos.

En lo que va del 2022, mayo ha sido el mes con más homicidios dolosos (EFE/Luis Torres)

En este sentido, y al igual que Denise Dresser, varios usuarios y personajes de la oposición a la actual administración han reprochado las acciones contra el aumento de la violencia del Gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Tal fue el caso del polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, quien en su cuenta oficial de Twitter escribió: “¿Algún mensaje para los familiares y para el país entero por los 520 mexicanos que perdieron la vida, tan solo en los últimos seis días, a manos del crimen? Pinch* candil de la calle”.

