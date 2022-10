Influencer conmovió al pedirle matrimonio a su novia mientras sonaba “Ojitos Lindos” de Bad Bunny en el concierto

(Foto: Captura de pantalla/Tiktok)

Actualmente, Benito Antonio Martínez Ocasio, mundialmente conocido como Bad Bunny se encuentra dando una gira internacional llamada World’s Hottest Tour 2022, el cual ha causado mucha expectativa en sus fans, por el enorme espectáculo que ha preparado. Pero fue en una reciente presentación en Chile, donde uno reconocido influencer de ese país no dudó en realizar una pedida de matrimonio a su novia durante una de las canciones más románticas del artista.

Fue desde sus redes sociales, donde Ignacio Orellana Loyola, mejor conocido como Nachito Juega Juegos, posteó un emotivo video en el momento en que él y su pareja estaban presenciando en vivo la canción Ojitos Lindos, la cual es un sencillo de la última producción musical del puertorriqueño llamada Un verano sin ti.

En el clip de Tiktok, que en menos de ocho horas rebasó los 4 millones de vistas se puede leer: “Le pedí matrimonio con Ojitos Lindos tal como soñé”.

Así, se puede observar el instante en que los dos enamorados se encuentras despreocupados cantando versos como: “Y sólo mírame con esos ojitos lindos, que con eso yo estoy bien, he vuelto a nacer”.

No obstante, mientras la joven está comprometida con la música, de pronto el influencer sacó de su bolsillo una cajita y, ante la sorpresa de su novia, se arrodilló frente a ella y todos los presentes sin dejar de cantarle la letra de la melodía.

Los asistentes, al percatarse del romántico momento, dejaron por un momento de grabar a Bad Bunny y enfocaron las cámaras hacia la pareja. Para ese momento, la novia de Nachito estaba envuelta en lágrimas y completamente emocionada dijo que sí.

Ante los gritos del público, los ahora comprometidos se dieron un tierno beso y continuaron coreando la canción más enamorados que nunca.

Por su parte, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar ante el emotivo momento y varios de ellos se conmovieron con la propuesta.

“Cansada de ser espectadora, qué lindo”. “Nunca me va a pasar esto”. “Yo llorando, más lindos”. “En la vida seria el hombre de atrás emocionado q saca el móvil para grabar”. “Hasta yo me emocioné y no estaba ahí”. “Llorando porque sé que no me va a pasar”, son algunas de las menciones que aparecen en Tiktok.

Pero ahí no terminó todo, porque desde su cuenta de Instagram, Nacho colocó un post de una romántica foto del momento posterior a la pedida de matrimonio.

“Luego de casi 6 años 💍 dijo si gracias @badbunnypr @daniiortizo”, escribió el influencer.

Una vez más, los buenos deseos por parte de los cibernautas no faltaron y muchos comenzaron a etiquetar a Bad Bunny para que reaccionara al respecto.

“Sin duda esto es lo mejor del año”. “Felicidades, vi el vídeo y me emocione mucho, puro amorcito”. “Qué viva el amor”. “Felicidades puro éxito en todo lo que te propongas un saludo que sean felices”, añadieron.

Cabe recordar que Bad Bunny se presentará en México próximamente, pues estará el 9 y 10 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, para cantar algunos de sus más grandes éxitos y poner a bailar miles de fans.

