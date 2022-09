Joven mexicano recordó la vez que envió una carta a la Reina Isabel II y recibió respuesta desde el palacio de Buckingham

(Fotos: Tiktok)

Aunque ya pasaron varios días del deceso de la reina Isabel II, los protocolos para honrar su muerte continúan en Reino Unido. Asimismo, alrededor del mundo, se continúa recordando el legado que la longeva monarca dejó a través de los años. Pero, fue dentro de este contexto, que un joven mexicano aprovechó para contar el momento en que le mandó una carta a la cabeza de la corona real británica y sorpresivamente recibió una respuesta.

Fue desde TikTok, donde el usuario mexicano Rodrigo (@soy_la morsa) narró la historia de cómo sucedió aparentemente todo.

“Yo en secundaria me enteré que el palacio de Buckingham es un lugar y tiene una dirección y puedes escribir. Y aunque en general no me caen muy bien los gobiernos dije: ‘¿Por qué no?”, comenzó a narrar.

En este sentido, el joven ahondó en que también algunos de sus compañeros del colegio participaron en su idea y posteriormente mandaron la carta a Inglaterra sin tener muchas esperanzas de recibir una respuesta, sin embargo, mucho tiempo después, le llegó un sobre al mexicano.

“Entonces escribí cualquier cosa y lo rolé entre mis amigos y amigas de la secundaria y lo mandé. Cuando ya se me había olvidado todo el asunto, me llegó este sobrecito membretado del palacio de Buckingham a mi casa y ¿qué contenía? sino la amable respuesta escrita por una de las damas de compañía de la reina en persona”, sentenció.

Cabe señalar que en el clip que rápidamente se viralizó, el usuario mostró el sobre que recibió y el contenido de la carta.

“Como todos nos imaginábamos, la reina tenía cosas más importantes que hacer que contestarle a gente del otro lado del mundo, pero aún así fue amable y nada, descanse en paz Chabelita”, dijo.

Qué decía la carta

En un segundo video y, debido a la curiosidad de los internautas por conocer cuál era el contenido del sobre, el usuario de TikTok leyó línea por línea el contenido de la carta.

De igual forma comentó que, aunque no recordaba del todo qué le había escrito a la reina en primera instancia, sí tenía presente que la cuestionó respecto a su personalidad, pasatiempos, dificultades de ser monarca y también le pidió un autógrafo.

“2 de noviembre de 2015.

Estimado Rodrigo, la reina desea que te escriba y te agradezca por tu carta. A su majestad le complació mucho saber de usted y sus amigos. Aunque no puede responder personalmente o ayudarle con su solicitud de un autógrafo, la reina apreció grandemente sus nobles sentimientos y palabras de apoyo en este tiempo. A su majestad le han conmovido el afecto y los buenos deseos recibidos de la gente de su país y de todo el mundo a través de lo largo de su reinado y debo agradecerle a usted y a sus amigos por su consideración al escribir como lo hicieron.

Sinceramente, Jennifer Gordon Lennox, dama de compañía”, dice el texto.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y varios de ellos no sólo se mostraron sorprendidos con la historia, sino que bromearon un poco al respecto.

“Tú tienes más relación con la corona británica que Martha Debayle”. “Me lo imaginé con collar de perlas taza de té y el meñique arriba”. “Qué buen detalle, que descanse en paz la reina”, fueron algunas de las menciones

Cabe mencionar que, tras su muerte, el ataúd de la reina Isabel II recorrió el domingo el campo escocés en un último viaje desde su amada residencia de verano en el Castillo de Balmoral y hacia Londres. Dolientes silenciosos se alinearon al paso del auto fúnebre y algunos arrojaron flores en memoria de la monarca, que murió tras 70 años en el trono.

El miércoles, el féretro será trasladado en un carro de combate como parte de una gran procesión militar hasta Westminster Hall, donde se iniciará un periodo de reposo hasta el funeral del lunes.

Así, el martes pasado, la aeronave con el féretro de la reina llegó a Londres en un avión de la Fuerza Aérea británica que aterrizó en la base militar de Northolt poco antes de las siete de la tarde hora local (18 GMT). El cajón será trasladado este miércoles al Palacio de Westminster donde se realizará el funeral de estado.

El público podrá pasar junto al féretro durante las 24 horas del día hasta la mañana del funeral, al que asistirán decenas de líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

