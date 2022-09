Mujer se disfrazó de Miguel Hidalgo para fiesta mexicana y le avisaron de última hora que se suspendió: “No, ya estoy lista”

(Foto: Capturas de pantalla/tiktok)

El pasado 15 de septiembre se celebró el grito de la Independencia de México y miles de connacionales asistieron a todo tipo de reuniones con motivo de las fiestas patrias, sin embargo, una joven se hizo viral en redes sociales después de que, tras caracterizarse del cura Miguel Hidalgo y Costilla, una de sus conocidas llegó a último momento para avisarle que todo su celebración mexicana se había cancelado.

Fue a través del TikTok de la usuaria @soytrixxxy, donde se puede observar el momento en que la joven se está terminando de maquillar como el histórico personaje, cuando llega una de sus amigas para darle las malas noticias.

“Oye, Trixxxy, ¿qué crees? que se canceló la fiesta mexicana”, se le escucha decir.

Ante esto, la mujer, que contaba con una peluca blanca y hasta una réplica del estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que Miguel Hidalgo empuñó durante el grito de Dolores en 1810, se mostró ampliamente incrédula y anonadada.

“No mames, güey, cómo, no es cierto... ya estoy lista”, señaló.

Aunque no se sabe si todo fue una broma o efectivamente Trixxxy ya no pudo presumir su elaborado atuendo ante sus amigos, el clip rápidamente rebasó los 2 millones de visualizaciones en TikTok y los internautas no tardaron en reaccionar.

“No dejó ni el grito”. “No dejaste ni la campana de Dolores”. “No dejaste ni la costilla”. “La más mexicana”. “Se enoja en Miguel Hidalgo”. “Ok, pero el realismo”. “No dejó ni a los masiosares”. “No me rio porque fácilmente podría ser yo”, son algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

Cabe recordar que fue durante la noche del 15 de septiembre y la madrugada del 16, de 1810, que comenzó la Guerra de Independencia, con lo que México se liberaría del yugo español, que llevaba 300 años dominando al país. Por tal motivo, México era una colonia española.

Es por esto que cada año, los mexicanos se congregan en diferentes partes del país para escuchar el Grito de Independencia, el cual se realiza en la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México y es encabezado por el presidente en turno, quien sale desde el balcón presidencial.

Miguel Hidalgo y Costilla (Foto: INAH)

El Grito que se da, es una representación del que dio Miguel Hidalgo y Costilla para comenzar con la Independencia. Y es que, si bien Miguel Hidalgo es considerado el padre de la patria por dar inicio al movimiento independentista, la verdad es que el objetivo del religioso no era la expulsión definitiva de los españoles y la formación de una nueva nación, sino tomar el control de la Nueva España hasta que los franceses, que habían invadido España desde 1808, dejaran de ocupar ese territorio y el rey Fernando VII volviera al poder.

Si bien, Hidalgo y Los Insurgentes no buscaban la expulsión total de los españoles, la lucha que comenzaron el 16 de septiembre sirvió como detonante para expresar los reclamos del pueblo, conformado por una gran cantidad de campesinos que sufrían hambruna y malos tratos en la llamada guerra de castas.

El gran mérito del cura y por el que probablemente sea considerado el padre de la patria, fue haber fusionado en un movimiento a los criollos en altos puestos y los sectores sociales más desfavorecidos por el régimen colonial, es decir, el origen de lo que hoy es México.

