Tras superar el coma, la boxeadora mexicana Alejandra Ayala pidió ayuda para su gimnasio

Alejandra Ayala pidió ayuda para continuar con el funcionamiento de su gimnasio (Foto: Instagram fenixayala)

Meses después de haber superado el coma, recibido el alta hospitalaria y volver a México desde Escocia, la boxeadora Alejandra Ayala se enfrenta a un nuevo reto. Por medio de sus redes sociales notificó que se ha quedado sin recursos para continuar con el funcionamiento del Fénix Boxing Gym, así como para seguir apoyando a sus alumnos. En ese sentido, solicitó la donación de artículos de boxeo para continuar con sus operaciones.

En la cuenta verificada de Instagram de @fenixayala fue publicada una serie de fotografías de los accesorios utilizados al interior de su gimnasio. En las imágenes se pueden ver guantes, cascos, sacos y hasta el propio cuadrilátero con un notable estado de desgaste. En ese sentido, ofreció la rifa de un par de botines de su propiedad a las personas interesadas en apoyar su causa deportiva.

“Para pedirles un apoyo. Mis boxeadores son gente increíble que hace todo lo posible por mejorar dentro de este lindo deporte. Estoy muy orgulloso de ellos. Mi meta era apoyarlos con mi ingreso de mi última pelea, pero Dios tenía otros planes para mí. Por lo tanto, pido que si tienen algo que ya no usan, me lo puedan dar para mis boxeadores. Les anotaré el número que gusten por cada cosa y el 12 de noviembre regalaré mis zapatos con los que peleé muchos años y que traen mi nombre”, escribió en la publicación.

De acuerdo con las publicaciones que ha dado a conocer en su cuenta verificada de Instagram, el panorama económico después de haber caído contra Hannah Rankin no ha sido el más alentador. Y es que parte de los recursos económicos que ha percibido los ha tenido que destinar al pago de sus rehabilitaciones después de haber recibido el visto bueno de los médicos para abandonar el Hospital Universitario “Reyna Elizabeth”, de Escocia.

Además de participar en diversas campañas de recaudación de fondos, en sus redes sociales ha ofrecido la indumentaria que utilizó a cambio de dinero para poder continuar con su proceso de recuperación. Incluso, en el mes de agosto, puso a la venta ocho de los shorts que utilizó a lo largo de su trayectoria profesional con los que buscó recaudar, al menos, USD 400.

“Cada vez estoy mejor y ya sólo me faltan evaluaciones este año para seguir las múltiples terapias necesitadas. Con este propósito daré casi todos mis shorts que usé en mi carrera. Estarán disponibles en la CDMX y en Tijuana, en donde yo se los daré, o en otro país pero solo con envío. No hay precio, lo que ustedes gusten apoyarme con un mínimo de 50 dólares cada uno”, escribió.

¿Qué le pasó a Alejandra Ayala?

La noche del viernes 13 de mayo de 2022, en su intento por despojar a Hannah Rankin del cinturón avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 154 libras, Alejandra Fénix Ayala viajó a Escocia para entablar la reyerta. En el trámite recibió un brutal castigo de parte de su rival y cayó a la lona en el décimo round.

El panorama fue alarmante, pues no respondió después de haber recibido el golpe. En ese sentido, fue trasladada al nosocomio para ser evaluada. La misma noche fue sometida a una cirugía de emergencia por la presencia de un hematoma subdural, situación que la mantuvo en coma inducido a lo largo de 10 días. La respuesta fue favorable y pudo ser dada de alta aunque con la condición de no volver a boxear. Pese a ello se fijó el objetivo de impulsar el crecimiento de su gimnasio.

“No recuerdo tanto cuando me desperté, pero recuerdo que estaba feliz de ver a mis papás y decir ‘tengo otra vida por delante’ (...) Al despertar no podía caminar, no podía hablar, no podía hacer mil cosas que ahorita hago y los doctores me habían dicho que no podría hacer en año y medio. Están sorprendidos”, declaró al canal de YouTube No puedes jugar boxeo.

