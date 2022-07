Habló Alejandra Ayala, la boxeadora mexicana que despertó del coma tras un nocaut: “No podía caminar”

Alejandra Ayala volvió a México tras permanecer más de dos meses en Glasgow, Escocia (Foto: Instagram fenixayala)

Alejandra Fénix Ayala volvió a México después de haber superado uno de los retos más importantes de su vida. La noche del viernes 13 de mayo, el boxeo mexicano también vivió un momento de enorme tensión, pues recibió un brutal golpe que la llevó a la lona, mantuvo en coma durante 10 días y la orilló a encaminar un largo proceso de recuperación en la ciudad de Glasgow, Escocia. A dos meses del acontecimiento, la boxeadora habló del suceso.

Durante una entrevista para el canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo, Fénix Ayala brindó detalles sobre la noche donde intentó despojar del título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en peso superwelter a Hannah Rankin. De igual forma, contó cuál fue su reacción cuando despertó en la cama del Hospital Universitario “Reina Elizabeth” de Glasgow tras 10 días inconsciente.

“No recuerdo tanto cuando me desperté, pero recuerdo que estaba feliz de ver a mis papás y decir ‘tengo otra vida por delante’ (...) Al despertar no podía caminar, no podía hablar, no podía hacer mil cosas que ahorita hago y los doctores me habían dicho que no podría hacer en año y medio. Están sorprendidos”, recordó en el espacio.

Alejandra ya se encuentra en México para continuar con su rehabilitación (Foto: Instagram/ @fenixayala)

De acuerdo con su testimonio, Ayala viajó a Europa para cumplir su sueño de coronarse en las 154 libras. El día de la pelea se encontraba feliz por el objetivo que buscaba obtener, así como la presencia de su familia y pareja sentimental en las gradas de la arena Hydro de Glasgow. “Sentía que iba a ganar y bien en los primeros rounds”, aseguró.

Su esfuerzo pudo rendir frutos en los primeros episodios de la pelea, aunque existió gran paridad en comparación con el desempeño de su rival. Sin embargo, la experiencia de la campeona defensora se impuso en los últimos rounds y consiguió inhabilitar a la originaria de Tijuana, Baja California, en el décimo. Tras el golpe, Ayala no pudo reincorporarse y tuvo que ser trasladada de emergencia a un nosocomio.

En el lugar, fue sometida a un procedimiento quirúrgico de emergencia luego de que los médicos le diagnosticaron un hematoma subdural. Ante la gravedad, también tomaron la decisión de inducir al coma con la finalidad de mejorar su proceso de recuperación. En el transcurso volvió a experimentar una serie de intervenciones hasta el día 23 de mayo, cuando despertó.

La boxeadora mexicana entabló 20 peleas como profesional (Foto: Getty Images)

Si bien la respuesta que tuvo durante el coma y en su despertar fue favorable, el equipo médico reservó su diagnóstico ante la complejidad de los acontecimientos. A pesar de ello, no presentó complicaciones extraordinarias y, por el contrario, mostró mejoras evidentes en su estado de salud gracias a la buena preparación durante su campamento antes de entablar la pelea de campeonato.

“Esta fue mi mejor pelea de las 20 que he tenido en siete años de profesionalismo. De hecho los doctores están sorprendidos y me dijeron que tuvo mucho que ver la excelente preparación que tuve en los tres meses previos a la pelea”, afirmó. Incluso, se sobrepuso al diagnóstico de pérdida de la memoria, pues en su hospitalización fue capaz de recordar pasajes de su infancia.

Fénix Ayala se sobrepuso a los diagnósticos negativos en su recuperación (Foto: Instagram fenixayala)

En principio, el equipo a cargo de su rehabilitación previó su estancia en Escocia a lo largo de tres meses. Sin embargo, los médicos autorizaron su regreso anticipado por lo benéfico que puede ser para su recuperación encontrarse en un entorno más familiar. “Llevo menos de una semana aquí y puedo hacer cosas que no pude hacer allá con gente especialista. Me siento feliz”.

Alejandra Ayala no podrá volver al boxeo, aunque el acontecimiento solamente anticipó el retiro que planificó para el 2022. A pesar de ello, incursionará en su faceta como entrenadora y preparadora de los nuevos talentos que lleguen al Fénix Boxing Gym, su iniciativa para fomentar el deporte en Tijuana.

