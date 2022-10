Fofo Márquez le regaló un cachorro de león a su novia y aseguró que tiene animales exóticos para “ligar”

(Foto: Instagram)

Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, volvió a causar una enorme controversia en redes sociales después de presumir que le regaló un cachorro de león a su novia y alardeó que posee animales exóticos con meros fines de impresionar mujeres.

Todo comenzó a través de su cuenta de Youtube, donde el influencer posteó un video titulado Ligando con mi león exótico ft. Andrea Zuñiga y comenzó a dar algunos consejos misóginos a sus seguidores sobre cómo tener una relación.

“Mis tácticas son funcionales, lo he más que demostrado, he tenido todo tipo de mujeres, modelos, actrices de todo. Si ustedes siguen estos pasos serán los próximos fuckboys de todo (...) Yo en lo que más invierto es en mujeres, tengo un jaguar para ligar con mujeres, no tanto por el animal”, comenzó a decir.

Así, durante los 28 minutos que dura su video, Fofo Márquez mencionó que una de sus “formas” de ligar consistía en invitar bebidas costosas a las mujeres durante las fiestas y, al terminar estas, las exhortaba a ir a su casa con el pretexto de que tiene animales exóticos.

“Lo hay que hacer es llevarlos (a los animales) como un anzuelo, les digo a las escoltas: ‘Oye, déjame el jaguar en mi cuarto, mientras yo voy bajando por acá' (...)”, comentó el Fofo.

Tras dar un recorrido y explicar como suele mostrar su casa y los animales que tiene para que las mujeres decidan ir al “cogecuarto”, pasó a otra sección en donde decidió ir a probar sus técnicas.

En el video el influencer invitó a Andrea Zuñiga a grabar con él y tras decirle en repetidas ocasiones que ella ya “era la oficial” le pidió que le diera un beso en cámara a lo que ella se negó.

Pero la situación no terminó ahí, ya que en Instagram, Fofo compartió que aparentemente le regaló a la joven uno de sus animales exóticos.

“Regalo para mi novia oficial @soyandreazuniga el rey de la selva para la reina de Tijuana @soyandreazuniga”, escribió.

La publicación rápidamente rebasó los 32 mil me gusta y se podía apreciar en las imágenes a los dos jóvenes sosteniendo al cachorro de león. Sin embargo, la respuesta que colocó Andrea causó aún más polémica.

“Así publiques los que publiques sabes que no hay forma… te pasaste con todo lo que hiciste”, remarcó la también influencer.

Ante todo esto, los usuarios en redes sociales no dudaron en reaccionar y varios de ellos criticaron duramente las conductas de este famoso personaje.

“Como usa los animales que inteligente, ojalá no existiera este tipo de personas”. “Eso es rechazo fofito no te quiere besar pero no agarras la onda”. “Fofito fofito ya que tanto tenés quiero ver cuando hagas donaciones a algún rescate de perros callejeros o una inversión a un zoológico de tu país si querés ganar gente no con ligandos”, son algunas de las menciones que aparecen en Youtube.

Quién es Fofo Márquez

Fofo Márquez, es un influencer mexicano de 24 años. Él es hijo del dueño de la cadena de gasolineras Total de México y en redes sociales suele presumir los lujos que le deja la fortuna de su padre.

El joven hace contenido enfocado en su vida y la viralidad de su persona se ha debido a diversas polémicas, como cuando una vez pagó miles de pesos en un antro junto con sus amigos.

Para una entrevista con Jessie Cervantes en Exa, dijo codearse con personas de mucho dinero desde pequeño.”Hay nombres que no se pueden mencionar aquí, hijos de funcionarios públicos, de políticos”, relató.

Cuando comenzó a grabar lo que pagaba en los clubs nocturnos, junto con esas amistades, fue que tomaron peso sus videos, pues incluso aseguró que llegaban a gastar hasta medio millón de pesos.

