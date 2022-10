AMLO descartó pacto con organizaciones criminales tras declaraciones de Manuel Espino

Conferencia de prensa de AMLO este 28 de octubre desde Baja California Sur. Foto: Gobierno de México

Desde Baja California Sur y luego de la polémica que se generó entorno a las declaraciones de Manuel Espino sobre pactar con grupos criminales, el presidente López Obrador sostuvo que en ningún momento le fue propuesto ni existe algo así. Acusó del hecho a un “sensacionalismo” creado por conservadores y su prensa para descalificar al exfuncionario.

“Hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad, y en el caso del combate a la delincuencia, tanto la organizada como a la de cuello blanco, no hay ningún pacto”, dijo el mandatario desde su habitual conferencia de prensa.

Además, aseguró que le tiene un especial aprecio al excomisionado del Servicio de Protección Federal y también exdirigente nacional del PAN, del que destacó su cambio de ideales para ahora sí, “decir la verdad y confesar” sobre las malas prácticas de los expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón. Espino fue presidente del entonces partido en el poder durante poco más de dos años, entre marzo de 2005 y diciembre de 2007.

“No me hizo ningún planteamiento. Sí (fue a Palacio Nacional), pero no me hizo ningún planteamiento de eso. Yo estimo mucho a Espino, lo que pasa es que no lo quieren los conservadores ni la prensa conservadora porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempo a decir la verdad, a confesar de cómo engañaron Fox y Calderón”, declaró AMLO.

(Foto: Twitter @ManuelEspino)

Las declaraciones del exlegislador tuvieron lugar dentro del Foro internacional Seguridad y justicia por un México mejor en el que se presentó este jueves 28 de octubre, apenas un día después de haber visitado Palacio Nacional y haberse reunido con López Obrador. “Le tiene un coraje que lo ven como gallina cuando ve lombriz”, lanzó el mandatario fiel a su estilo y agregó: “Lo quieren picotear, pero no, no. Es sensacionalismo”.

Las declaraciones de Espino

Durante su intervención en el Senado de la República, sede del foro, el político aseguró que en julio de este año envió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, una propuesta en la que, entre otras cosas, se planteó la posibilidad de dialogar con los principales grupos identificados como generadores de violencia.

“La propuesta se reduce a la posibilidad de acordar con ellos. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar. Y solamente recibí respuesta de dos”, detalló Espino.

. @ManuelEspino confirma que el gobierno federal de Morena dialoga con el crimen organizado y busca construir acuerdos.@PMunozLedo ya había advertido que AMLO tenía un pacto con el narco.



‼️todo mal‼️



pic.twitter.com/gFkqVL7yIS — Mario Riestra Piña (@marioriestra) October 28, 2022

Sin embargo, luego de que varios personajes en el escenario político acusaron estas declaraciones de confirmar un supuesto pacto del gobierno de AMLO con el narco, Manuel Espino aseguró que estas interpretaciones son deformaciones de lo expuesto. En una rectificación directa al diputado federal Mario Riestra Piña acusó de “falso y doloso” su señalamiento (tuit de arriba).

SEGUIR LEYENDO: