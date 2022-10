“Hay más delito aquí”: Felipe Calderón reaccionó a diálogo con el crimen organizado propuesto por Manuel Espino

Calderón se lanzó contra la 4T ante la propuesta de Espino (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

El ex presidente Felipe Calderón se lanzó contra la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) luego de que Manuel Espino, ex comisionado del Servicio de Protección Federal, confesó haber propuesto a Andrés Manuel López Obrador dialogar con el crimen organizado para pacificar al país.

Fue a través de redes sociales que quien estuvo en el poder entre 2006 y 2012 aseguró que el diálogo con criminales es un delito, por lo que el presidente y allegados a él son quienes deberían estar precupados de estar bajo investigación.

Negociando con los cárteles, con conocimiento y autorización del gobierno. “A confesión de parte, relevo de pruebas”. Hay más delito aquí que en todo lo que andan inventando. Quienes deberían estar preocupados por las “investigaciones internacionales” son ellos. https://t.co/JNzBmLlFC5 — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) October 27, 2022

“Hay más delito aquí que en todo lo que andan inventando. Quienes deberían estar preocupados por las ´investigaciones internacionales´ son ellos”, fueron las palabras de Calderón.

Con su comentario no solo criticó a Espino sino que una vez más desestimó los señalamientos de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien destapó una investigación internacional en su contra por su presunta participación en negocio con el que armas destinadas a las Fuerzas Armadas terminaron en poder del crimen organizado.

La crítica de Calderón contra el gobierno de la 4T no terminó ahí, ya que también acusó a Espino de negociar con delincuentes con aprobación gubernamental. Esto después de que el simpatizante de la 4T confesó haber hecho llegar la invitación de diálogo a grupos criminales.

Felipe Calderón aprovechó las declaraciones de Manuel Espino para desestimar las acusaciones Adán Augusto López hizo en su contra (Fotos: Cuartoscuro)

“Negociando con los cárteles, con conocimiento y autorización del gobierno”, señaló Calderón en relación a las declaraciones que Espino, quien fuera parte de su gabinete durante su sexenio, hizo en el Senado.

Cabe recordar que fue durante el foro “Seguridad y justicia por un México mejor” que Manuel Espino instó a no descartar la posibilidad de llegar a acuerdos con el crimen organizado. Durante su intervención confesó haber recibido respuesta a su propuesta.

“Logré hacerla llegar (la propuesta) y solamente recibí respuesta de dos”, dijo durante el diálago. Aunque no precisó si contó con el apoyo de López Obrador o de Adán Augusto López, con quienes habría discutido sobre esta posibilidad de diálogo.

Manuel Espino, ex comisionado del Servicio de Protección Federal, salió en defensa de AMLO (Foto: Twitter@ManuelEspino)

Después de que sus palabras resonaron entre la oposición y la ciudadanía, Espino puntualizó que su propuesta no se ha concretado, por lo que los señalamientos contra AMLO y el secretario de Gobernación no están fundamentados.

“Eso que afirmas del presidente es falso. No inventes ni tergiverses. Solo he dicho que no debe descartarse la posibilidad de dialogar y acordar la pacificación, y que le hice una propuesta al Secretario de SEGOB”, respondió en su cuenta de Twitter a una de las múltiples críticas que desató su propuesta.

Según expuso en la Cámara de Senadores, fue en abril de este año que comentó a AMLO su intención de hacer una propuesta para la pacificación del país y que en julio la envió a la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, no puntualizó cuál fue la respuesta del mandatario nacional y del secretario.

Espino se reunió recientemente con AMLO (Foto: Twitter @ManuelEspino)

Cabe señalar que el 26 de octubre tuvo una reunión con López Obrador, en la cual aseguró que no hablaron sobre esta propuesta pese a lo cual en redes sociales ha sido criticado por este hecho también.

“Y que muy orgulloso salió de Palacio tras comunicarle la propuesta a López. Pactar con el narco es pactar con el mismo diablo” y “Estamos a dos tlayudas de que anuncien un pacto de abrazos con los cárteles, un nuevo partido en alianza con ellos, y que Buenrostro les dé becas para que dejen de delinquir”, fueron solo dos de los comentarios en la red.

