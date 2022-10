“Pa’ que se te quite, flaco”; así fue la agresión de un policía a un joven patinador en Los Pinos

La SSC ya investiga al policía que presuntamente agredió a un joven patinador en Los Pinos. (Foto: Ilustrativa Cuartoscuro)

El pasado 25 de octubre se viralizó un video a través de Tik Tok, el cual causó indignación pues documentó la presunta agresión por parte de un policía de la Ciudad de México contra un muchacho que se encontraba patinando en la explanada del Complejo Cultural Los Pinos.

Dicho videoclip tiene una duración de un minuto cincuenta y un segundos. En la primera toma aparece un policía quien se dirige apresuradamente hacia el joven que se encuentra grabando con su celular. A continuación se detiene frente al oficial quien forcejea y tira golpes al patinador, enseguida se escuchan gritos desesperados, “¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?”

Y el agente sigue con el diálogo, “Ahorita te voy a presentar, para que se te quite, flaco”. A lo que el muchacho responde con el miedo impregnado en la voz, “¿Por qué? ¡No! ¡Pero no me puedes hacer nada! ¡Espérate!”.

Ahora el patinador aparece en el suelo y solo se ven sus pies y de pronto se vuele a acercar el elemento de seguridad para sujetarlo, le ordena que elimine la grabación y se dispone a llamar por su radio, “Bórrame ese video”.

Pasan por lo menos seis segundos y en la toma siguiente se alcanzan a ver más personas que acuden a ayudar al joven y se disponen a reclamarle al policía, “No lo maltrates”, “¡Déjalo!”, “¿Cómo no? Te estamos viendo”, son algunos de los comentarios de los testigos que defendieron al patinador.

En los últimos diez segundos del video se descubre la identidad de quienes lo resguardaron y alejaron al oficial, fueron los danzantes que se encontraban muy cerca de la explanada al momento del ataque. “Tranquilo, quédate aquí”, se oye a una mujer tratando de calmar al muchacho que comienza a respirar agitadamente y al borde del llanto.

Hasta el momento la publicación en TikTok tiene ya 3.3 millones de vistas, 668 mil likes y 9 mil mensajes. “El señor que levanto al chico le hizo como si dios hubiera bajado a ayudarlo”, “Llegaron los de danza azteca al rescate”, “El que lo protegió me motivó a ser fuerte para proteger a otros como el lo hizo”, “La policía NO me cuida”, “que coraje me dio la verdad, en México nos dan miedo los policías”, son algunos de los comentarios que se enfocaron en los danzantes que salvaron al patinador, mientras que otros más reprobaron las acciones del oficial.

Buena noche, sobre este tema la #SSC informa: el elemento de la Policía Auxiliar que parece en este video ya fue identificado y llamado a declarar ante el área de Inspección de la Policía Auxiliar; además ya se inició la carpeta de investigación correspondiente por estos hechos. — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 27, 2022

De acuerdo a primeros informes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) ya realiza la investigación correspondiente del policía en cuestión.

Cabe mencionar que en el Artículo 19 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se establecen las prohibiciones para los vehículos no motorizados.

Se prohíbe a los conductores de vehículos no motorizados:

I. Circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones

II. Circular por los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros

III. Detenerse sobre las áreas reservadas para el tránsito de peatones

IV. Circular por los carriles centrales o interiores de las vías de acceso controlado

V. Circular entre carriles

