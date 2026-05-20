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¿Cuántos títulos ganó Matías Almeyda con Chivas?

El “Pelado” consiguió múltiples títulos con el Guadalajara y ahora buscará replicar ese éxito si llega a los Rayados

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El “Pelado” consiguió múltiples títulos con el Guadalajara y ahora buscará replicar ese éxito si llega a los Rayados.(EFE)
El “Pelado” consiguió múltiples títulos con el Guadalajara y ahora buscará replicar ese éxito si llega a los Rayados.(EFE)

El regreso de Matías Almeyda a la Liga MX parece inminente y se espera que en las próximas horas se oficialice su nombramiento como nuevo técnico de los Rayados de Monterrey.

Ante este posible anuncio, la afición de Chivas recuerda los logros del entrenador argentino durante su paso por el club, donde conquistó varios títulos en distintas competencias y se convirtió en ídolo de la afición rojiblanco al ser el artífice de su último campeonato de liga.

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Títulos de Matías Almeyda con Chivas

Matías Almeyda levantando el título de liga contra Tigres. (Photo by Hector Vivas/LatinContent)
Matías Almeyda levantando el título de liga contra Tigres. (Photo by Hector Vivas/LatinContent)

Matías Almeyda tomó las riendas de Chivas en septiembre de 2015 en medio de una crisis institucional y deportiva, donde el equipo ocupaba los últimos lugares de la tabla de cocientes. Sin embargo, la llegada del argentino acompañada de refuerzos como Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, entre otros llegó a cambiar la identidad del club.

Con un estilo de juego atrevido, basado en la presión alta y un ataque vertical construyó una estrategia que para muchos era bastante agresiva, pues dejaba muchos espacios atrás pero que con el tiempo fue bastante efectiva.

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El cambio más importante se dio en la mentalidad, ya que Almeyda se caracteriza por un entrenador con carácter fuerte pero sus jugadores le creen a su idea de juego y comenzó a reflejar eso desde el Apertura 2015 al conquistar la Copa Mx y la Supercopa MX en la temporada 2015-2016.

Finalmente, después de once años de sequía, llegó el tan ansiado campeonato de Liga Mx en el Clausura 2017 en el Estadio Akron ante Tigres y en este mismo recinto se coronaron en 2018 frente al Toronto FC en la Concachampions, lo cual les permitió obtener su clasificación al Mundial de Clubes.

Las razones de su salida de Chivas

Matías Almeyda es el técnico preferido por la afición del Rebaño (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)
Almeyda se fue por fracturas con la directiva. (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)

La relación entre Matías Almeyda y la directiva, encabezada por José Luis Higuera y Francisco Gabriel de Anda, se volvió insostenible por problemas financieros y administrativos.

La falta de recursos en el club provocó que no se cumplieran los pagos de los bonos prometidos a los jugadores tras la obtención de títulos. Ante la necesidad de obtener ingresos, la directiva optó por vender a piezas clave del plantel y rechazó las incorporaciones que el cuerpo técnico consideraba necesarias para mantener la competitividad.

En medio de esta crisis, Almeyda asumió un papel de liderazgo y protección hacia los futbolistas, enfrentándose abiertamente a la dirigencia, lo cual terminó por romper la comunicación y la confianza con los altos mandos del club, derivando en su salida oficial del club en junio de 2018.

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