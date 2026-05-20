Violencia en CDMX: ataques armados dejan dos muertos cerca de calzada México-Tacuba y un herido en la colonia Nápoles

Dos hechos violentos se han registrado en la mañana de este miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hechos violentos han marcado la mañana de este miércoles en la Ciudad de México, donde dos ataques armados en distintos puntos dejaron como saldo dos personas muertas y una lesionada.

El primer evento ocurrió en calles de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, donde un automovilista fue agredido a disparos por al menos dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

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De acuerdo con reportes, el conductor circulaba sobre el cruce de Alabama e Indiana cuando fue interceptado por los sujetos, quienes le dispararon de manera directa.

Luego de ser impactada su unidad con las balas, el automovilista perdió el control del vehículo, lo que provocó que chocara contra una motocicleta y una camioneta que estaban estacionadas en la zona.

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Aunque el hombre quedó herido, logró trasladarse un par de metros por su propia cuenta para solicitar atención médica. En tanto, los agresores huyeron del lugar a bordo de la motocicleta.

La unidad quedó en medio de la calle con impactos de arma de fuego, así como con daños derivados del choque. Las autoridades acordonaron la zona y procedieron con la realización de diligencias para las investigaciones del hecho.

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Dos muertos cerca de la calzada México-Tacuba

Reportes indican que se trataría de una pareja que discutía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de registrarse el primer hecho violento, un segundo ataque armado ocurrió cerca de la calzada México-Tacuba, en la colonia Argentina Poniente de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los reportes, se trató de dos hombres que caminaban juntos quienes cometieron la agresión derivado de una discusión. Testigos refirieron que uno de ellos se quedó atrás y luego sacó un arma con la que disparó a su acompañante, quien presuntamente era su pareja.

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Luego de herirlo y de continuar disparando mientras se encontraba en el piso, el agresor se disparó. Esto provocó una movilización de elementos de emergencias y de seguridad a la zona.

*Información en desarrollo...

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