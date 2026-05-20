Natilla ligera de camote y coco: postre saludable y sin lácteos

El dulzor natural del camote y la cremosidad fresca del coco logran en esta natilla un postre diferente, liviano y apto para todos. La natilla ligera de camote y coco es una opción ideal para quienes buscan algo saludable, sin lácteos ni harinas, y con ese sabor reconfortante de los postres de casa.
Se prepara rápido, se sirve fría, y es perfecta para una merienda o como cierre de una comida. El toque de coco la hace aromática y le suma grasas buenas, mientras que el camote aporta fibra, vitaminas y un color tentador.
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Receta de natilla ligera de camote y coco
La natilla ligera de camote y coco combina camote cocido y procesado, leche de coco, un toque de canela y endulzante natural. Se liga con fécula de maíz y se disfruta bien fría.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas (incluye enfriado)
- Preparación activa: 20 minutos
- Refrigeración: 1 hora 40 minutos
Ingredientes
- 2 camotes medianos (aprox. 400 gr)
- 400 ml de leche de coco (puede ser light)
- 3 cucharadas de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto
- 1 rama de canela
- 2 cucharadas de fécula de maíz (maicena)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
- Coco rallado y canela en polvo para decorar
Cómo hacer natilla ligera de camote y coco, paso a paso
- Cocinar los camotes enteros al vapor o hervidos, hasta que estén bien tiernos. Pelar y procesar o pisar hasta obtener un puré liso.
- En una cacerola, mezclar el puré de camote con la leche de coco, el azúcar, la pizca de sal y la rama de canela. Calentar a fuego medio, revolviendo.
- Disolver la fécula de maíz en 3 cucharadas de agua fría. Cuando la mezcla de camote esté caliente, retirar la canela y agregar la fécula disuelta en forma de hilo, mezclando rápido para evitar grumos.
- Cocinar 2-3 minutos más, siempre revolviendo, hasta que la mezcla espese y tome textura de natilla.
- Apagar el fuego, agregar la esencia de vainilla si se usa y mezclar bien.
- Volcar en frascos o copas individuales. Dejar entibiar y luego llevar a la heladera al menos 1 hora hasta que esté bien fría y firme.
- Al servir, decorar con coco rallado y canela en polvo.
Consejos técnicos:
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- Usá camote bien maduro para lograr dulzor natural y textura cremosa.
- Si querés una natilla muy suave, procesá todo con minipimer antes de enfriar.
- Podés sumar jengibre rallado o piel de naranja para darle un giro más aromático.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 130 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 24 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días, tapada. No apta para freezer.
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