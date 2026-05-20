Natilla ligera de camote y coco: postre saludable y sin lácteos

Vasitos individuales de natilla de camote y coco, elegantemente decorados con coco rallado y una rama de canela, presentados en una bandeja de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dulzor natural del camote y la cremosidad fresca del coco logran en esta natilla un postre diferente, liviano y apto para todos. La natilla ligera de camote y coco es una opción ideal para quienes buscan algo saludable, sin lácteos ni harinas, y con ese sabor reconfortante de los postres de casa.

Se prepara rápido, se sirve fría, y es perfecta para una merienda o como cierre de una comida. El toque de coco la hace aromática y le suma grasas buenas, mientras que el camote aporta fibra, vitaminas y un color tentador.

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Receta de natilla ligera de camote y coco

La natilla ligera de camote y coco combina camote cocido y procesado, leche de coco, un toque de canela y endulzante natural. Se liga con fécula de maíz y se disfruta bien fría.

Seis vasitos de natilla de camote y coco, decorados con coco rallado y canela, se exhiben sobre una bandeja rústica de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas (incluye enfriado)

Preparación activa: 20 minutos

Refrigeración: 1 hora 40 minutos

Ingredientes

2 camotes medianos (aprox. 400 gr) 400 ml de leche de coco (puede ser light) 3 cucharadas de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto 1 rama de canela 2 cucharadas de fécula de maíz (maicena) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1 pizca de sal Coco rallado y canela en polvo para decorar

Cómo hacer natilla ligera de camote y coco, paso a paso

Cocinar los camotes enteros al vapor o hervidos, hasta que estén bien tiernos. Pelar y procesar o pisar hasta obtener un puré liso. En una cacerola, mezclar el puré de camote con la leche de coco, el azúcar, la pizca de sal y la rama de canela. Calentar a fuego medio, revolviendo. Disolver la fécula de maíz en 3 cucharadas de agua fría. Cuando la mezcla de camote esté caliente, retirar la canela y agregar la fécula disuelta en forma de hilo, mezclando rápido para evitar grumos. Cocinar 2-3 minutos más, siempre revolviendo, hasta que la mezcla espese y tome textura de natilla. Apagar el fuego, agregar la esencia de vainilla si se usa y mezclar bien. Volcar en frascos o copas individuales. Dejar entibiar y luego llevar a la heladera al menos 1 hora hasta que esté bien fría y firme. Al servir, decorar con coco rallado y canela en polvo.

Una vista aérea de ingredientes frescos en mise en place sobre una mesa de madera, incluyendo camote cocido, leche de coco, fécula, canela y coco rallado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

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Usá camote bien maduro para lograr dulzor natural y textura cremosa.

Si querés una natilla muy suave, procesá todo con minipimer antes de enfriar.

Podés sumar jengibre rallado o piel de naranja para darle un giro más aromático.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 130 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días, tapada. No apta para freezer.