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Natilla ligera de camote y coco: postre saludable y sin lácteos

Te decimos cómo preparar este postre desde casa

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Varios vasitos de natilla de camote y coco decorados con coco rallado, canela en polvo y ramas de canela, sobre una bandeja de madera rústica y una mesa de madera.
Vasitos individuales de natilla de camote y coco, elegantemente decorados con coco rallado y una rama de canela, presentados en una bandeja de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dulzor natural del camote y la cremosidad fresca del coco logran en esta natilla un postre diferente, liviano y apto para todos. La natilla ligera de camote y coco es una opción ideal para quienes buscan algo saludable, sin lácteos ni harinas, y con ese sabor reconfortante de los postres de casa.

Se prepara rápido, se sirve fría, y es perfecta para una merienda o como cierre de una comida. El toque de coco la hace aromática y le suma grasas buenas, mientras que el camote aporta fibra, vitaminas y un color tentador.

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Receta de natilla ligera de camote y coco

La natilla ligera de camote y coco combina camote cocido y procesado, leche de coco, un toque de canela y endulzante natural. Se liga con fécula de maíz y se disfruta bien fría.

Seis vasitos de natilla de camote y coco, con coco rallado y canela espolvoreada, sobre una bandeja rústica de madera. Hay trozos de coco en la mesa de madera.
Seis vasitos de natilla de camote y coco, decorados con coco rallado y canela, se exhiben sobre una bandeja rústica de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas (incluye enfriado)
  • Preparación activa: 20 minutos
  • Refrigeración: 1 hora 40 minutos

Ingredientes

  1. 2 camotes medianos (aprox. 400 gr)
  2. 400 ml de leche de coco (puede ser light)
  3. 3 cucharadas de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto
  4. 1 rama de canela
  5. 2 cucharadas de fécula de maíz (maicena)
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  7. 1 pizca de sal
  8. Coco rallado y canela en polvo para decorar

Cómo hacer natilla ligera de camote y coco, paso a paso

  1. Cocinar los camotes enteros al vapor o hervidos, hasta que estén bien tiernos. Pelar y procesar o pisar hasta obtener un puré liso.
  2. En una cacerola, mezclar el puré de camote con la leche de coco, el azúcar, la pizca de sal y la rama de canela. Calentar a fuego medio, revolviendo.
  3. Disolver la fécula de maíz en 3 cucharadas de agua fría. Cuando la mezcla de camote esté caliente, retirar la canela y agregar la fécula disuelta en forma de hilo, mezclando rápido para evitar grumos.
  4. Cocinar 2-3 minutos más, siempre revolviendo, hasta que la mezcla espese y tome textura de natilla.
  5. Apagar el fuego, agregar la esencia de vainilla si se usa y mezclar bien.
  6. Volcar en frascos o copas individuales. Dejar entibiar y luego llevar a la heladera al menos 1 hora hasta que esté bien fría y firme.
  7. Al servir, decorar con coco rallado y canela en polvo.
Vista superior de una mesa de madera con camote cocido en cubos, leche de coco en jarra, canela en rama, coco rallado, fécula, y dos pequeños cuencos.
Una vista aérea de ingredientes frescos en mise en place sobre una mesa de madera, incluyendo camote cocido, leche de coco, fécula, canela y coco rallado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

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  • Usá camote bien maduro para lograr dulzor natural y textura cremosa.
  • Si querés una natilla muy suave, procesá todo con minipimer antes de enfriar.
  • Podés sumar jengibre rallado o piel de naranja para darle un giro más aromático.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 130 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 24 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días, tapada. No apta para freezer.

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