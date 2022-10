Madre denunció que durmieron a su hija y la escondieron en un baño del restaurante Hookah Santa Fe

Una joven fue encerrada en un baño del restaurante (captura de pantalla: Google Maps)

Una madre preocupada denunció que el pasado viernes 21 de octubre en el restaurante Hookah Santa Fe de la Ciudad de México, drogaron y escondieron en un baño del lugar a su hija, reclamando que hasta el momento no se ha dado con el responsable del ataque.

Por medio de WhatsApp un audio se ha difundido con el testimonio de la mamá de la joven, la cual acudió en compañía de cuatro amigas a una fiesta privada en dicho restaurante, ubicado en el QV Corporativo Comercial, Vasco de Quiroga 3880, Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa.

En la grabación se le escucha decir: “Mi hija asistió a una fiesta privada en un lugar llamado Hooka Santa Fe. Iba acompañada de cuatro amigas e iba a regresa con el chofer de una de ellas... Quedamos en que me llamaría cuando terminará, no me llamaba, le marqué muchas veces y no me contestó”, relató la mujer.

Asegurando que una de las chicas le había llamado para darle a conocer que la reunión había concluido y que su hija había desaparecido, a pesar de que la habían buscado en todo el lugar, no encontraron rastros de ella.

Con relación a lo sucedido en el restaurante bar “Hookah” les informo que estoy en contacto con los familiares de la victima y estos hechos no quedarán impunes, actuaremos con todo el rigor de la ley para que estos eventos no se repitan. — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 25, 2022

La señora acudió al lugar, ya que contaba con un localizador su hija y la ubicación indicaba que se encontraba ahí: “El personal del Hookah me dijo que mi hija ya se había ido y que habían revisado todo el lugar en dos ocasiones y no estaba”, sin embargo no se movió del lugar porque su celular marcaba esa dirección y estaba segura que su hija no se habría movido a otro sitio sin antes avisarle.

De acuerdo con la declaración, fue hasta que llegó la administradora de la plaza local comercial, que se dio la indicación de entrar a buscar a fondo a la joven. De primera instancia, la madre tomó la decisión de entrar a los baños.

Al final de uno de los pasillos se encontraba un cubículo, el cual logró abrir parcialmente con esfuerzo, ya que estaba bloqueada, mismo que era un baño que funcionaba como bodega, lleno de bolsas negras con material pesado y variado.

En el momento que logró asomarse visualizó que se percibía un cuerpo y grito “¡Aquí hay una niña!”, misma que aseguró que era su hija y la llamó por su nombre, la cual reaccionó al llamado desorientada. Cuando logró sacarla le cuestionó cómo llegó ahí, sin embargo la joven no tenía recuerdos sobre lo ocurrido, por esa razón decidieron realizarle pruebas toxicológicas.

Qué estará esperando @AdrianRubalcava para clausurar el Hookah Santa Fe, hasta saber que exactamente pasó con la niña q se encontró en un baño tipo bodega? En vía de mientras papás tengan cuidado, que sus hijos NO suelten sus vasos y los celulares tengan activado el localizador pic.twitter.com/fkNxPEd0Ck — Lourdes mendoza (@lumendoz) October 25, 2022

Los exámenes resultaron negativos, acto seguido acudió al restaurante para verificar las cámaras de seguridad del establecimiento y tratar de hallar una respuesta ante lo ocurrido para poder dar con los responsables.

Llevándose una sorpresa al enterarse que dichas cámaras no servían, por lo que solicitó hablar con el dueño recibiendo una respuesta prepotente y despiadada, ya que lo único que le interesaba saber era la edad de la víctima para no tener problemas legales, mencionándole a la madre de la chica que diera gracias porque su hija estaba viva.

La grabación concluyó con un mensaje dirigido a todos los padres de familia y jóvenes para que tengan cuidado de los lugares que visitan y las comidas o bebidas que ingieren durante su estancia.

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, aseguró que se encuentra en contacto con los familiares de la víctima y que se actuará con todo el peso de la ley para resolver el incidente. Por otro lado, la periodista Lourdes Mendoza, realizó un llamado al alcalde de la demarcación para que se de con los responsables y el mismo tiempo se clausuré el Hookah Santa Fe, para que no se vuelva a repetir la historia.

SEGUIR LEYENDO: