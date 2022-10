Una alumna del CCH Sur de la UNAM sufrió abuso sexual al interior del plantel

El incidente de violencia sexual ocurrió dentro del plantel CCH Sur (Foto: Twitter/@cchsur_oficial)

Una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur sufrió abuso sexual al interior de este centro educativo, el cual pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La agresión sexual en contra de la menor de edad ocurrió el lunes 17 de octubre en los sanitarios del edificio “P”. Esta fue la relatoría que se pudo leer de la siguiente manera en un comunicado de las Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur.

“La compañera tenía clase en el edificio G de 3 a 5. Salió aproximadamente a las 4 de la tarde al sanitario del edificio P. Dentro de este sintió cómo alguien la abrazó por atrás, le lapó la boca y cometió la violación.”

Para conocimiento de la comunidad del #CCHSur pic.twitter.com/7xCPIkOpsY — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) October 19, 2022

De acuerdo con el comunicado oficial de este bachillerato, “la Dirección, la abogada y parte del cuerpo directivo del plantel (CCH Sur) dieron la atención desde el momento que supieron de esta situación”.

Además, la estudiante presentó su denuncia por este hecho ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Sexuales de Álvaro Obregón.

Como una manera de visibilizar el caso, este 20 de octubre un grupo de estudiantes feministas cerró la calle Llanura a las afueras del CCH Sur, ubicado entre dicha vialidad y Cataratas en Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán.

🚨 Encapuchadas cierran la calle Llanura afuera del #CCHSur por el reporte de caso de abuso sexual a una alumna adentro del plantel el pasado lunes ⬇️ pic.twitter.com/f6a61iwTnu — adn40 (@adn40) October 20, 2022

La movilización de estudiantes ocurrió después de las 14:00 horas de este jueves, hasta el momento no hay reportes sobre la realización de alguna asamblea o la toma del plantel.

Por su parte, el grupo de Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur emitió un comunicado en el que se aseguró que la dirección del plantel de la UNAM habría solicitado silencio a la alumna que fue agredida recientemente.

En un video publicado por el reportero Tavo Ojeda, se pudo ver que en la manifestación, un hombre golpeó a otro, quien llevaba un caso de motocicleta y estaba intentando pasar a pesar del bloqueo. Además, las estudiantes intentaron informar a gritos lo que había ocurrido dentro del plantel.

Se calentaron un poco los ánimos afuera del CCH Sur. 👇 pic.twitter.com/RbqQ0h9jE0 — Tavo Ojeda✌ (@tavojeda5) October 20, 2022

“Regresó a su salón de clases shockeada y se dirigió a la oficina de asuntos estudiantiles y de ahi la canalizaron con la abogada de juridico LIC. LORENA FABIOLA BAUTISTA SALAZAR, quien le dijo (cómo en anteriores ocasiones) que guardara silencio y no se acercara a ninguna feminista del plantel.”, se pudo leer.

Estos son los señalamientos del colectivo hacia la dirección del CCH Sur (Foto: Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur)

Después, la alumna que fue agredida en los sanitarios del plantel llamó a un familiar para que la recogiera y acudieron a la Fiscalía correspondiente. En ese sentido, el grupo de feministas señaló a la dirección del CCH Sur por supuestamente limitar a la estudiante de establecer comunicación con el cubículo separatista.

“(En la Fiscalía) les dijeron que irian el día jueves a tomar fotografias dentro del plantel, pero cuando la madre de familia habló con la dirección (incluyendo a la directora, QFB. Susana de los Angeles Lira de Garay) le dijeron que no fueran el día jueves porque al ser en los baños del P. están cerca del espacio separatista y no querian “lener problemas con las feministas, argumentando que no saben manejar la información.”

Se están instalando luminarias en diversas áreas del plantel. pic.twitter.com/qc0oRpDePV — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) September 2, 2022

Por su parte, la dirección del plantel CCH Sur respondió en un tuit que “La alumna recibió apoyo desde un primer momento, se le acompañó ante la Fiscalía hacer su denuncia y en ningún momento se le pidió guardar silencio.”

A finales de agosto, alumnos y alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur marcharon desde las instalaciones de este bachillerato hasta la torre de Rectoría. El motivo de esta movilización fue visibilizar graves problemas de inseguridad en las inmediaciones del plantel y al interior del mismo.

“El lunes 22 de agosto se llevó a cabo una asamblea estudiantil para llegar a una resolución por los intentos de secuestro y el acoso vivido dentro y fuera del plantel”, se pudo leer en un comunicado emitido por las Feministas Organizadas Independientes del CCH Sur.

