Así fue la cachetada con guante blanco que María José dio a Kabah tras criticarla por preferir su carrera de solista

La tensión entre la agrupación Kabah y María José continúa en aumento, pues la famosa -quien en el pasado formó parte de la banda- se negó hace un tiempo a participar en los 90′s Pop Tour con ellos, pues su prioridad es su carrera como solista. Sin embargo, algunos miembros del grupo no se lo tomaron a bien y arremetieron recientemente contra su ex compañera. Ante esto, la famosa finalmente les respondió.

Todo comenzó hace unos meses, cuando La Josa descartó unirse a las filas de Kabah nuevamente, pues aseguró que actualmente se encuentra enfocada en su carrera individual.

“No voy a estar en el 90′s Pop Tour ni estaré, yo estoy completamente enfocada a mi carrera como solista”, indicó y añadió: “Ellos se fueron a Las Vegas a celebrar, pero yo estoy trabajando muchísimo y la verdad nuestras agendas no están empatando para cosas, sobre todo para conciertos”.

Esto generó molestia entre la banda, sobre todo en Apio Quijano, quien en otro encuentro con los medios arremetió contra María José y remarcó que ya no empataba con el proyecto.

“Ella de pronto también no entra ya con el concepto que traemos Kabah, ella su concepto es muy diferente y va dirigido a un tipo de personas completamente diferente al que Kabah ahorita está dirigido”, expresó en aquel entonces el famoso.

María José responde contundentemente a Kabah

Fue así que, en una nueva entrevista transmitida por Venga la Alegría, la cantante de éxitos como No soy una señora, Prefiero ser su amante, Ya no me acuerdo más de ti o Adelante corazón rompió el silencio y, contrario a lo que se podría esperar, respondió amablemente a sus ex colaboradores.

“Todo lo que digan los Kabahs es bien recibido, los amo con todo mi corazón. Son mis hermanos, yo creo que Kabah lo está haciendo increíble, los 90′s Pop Tour es divertidísimo y ya, no hay nada que ellos me puedan decir que me lastime a menos de que me lo digan en mi cara”, sentenció.

Así, al ser cuestionada, respecto a si en otro momento podría considerar la posibilidad de unirse nuevamente a la banda, La Josa reiteró que ese momento de su vida ya pasó y que no está dispuesta en dejar a un lado el trabajo por solitario que ha hecho en todos estos años.

“Es que no es que regresaría a Kabah, yo soy una artista solista, ya estuve en Kabah los amo con toda mi alma como persona, como grupo los respeto porque yo vengo de ahí, pero no es algo que yo dijera: ‘ah, claro, ahorita me voy a bajar de lo que estoy haciendo, de lo que he estado haciendo toda mi vida, para regresar a hacer Kabah y despedirme de lo que estoy haciendo en toda mi vida, para nada”, agregó.

Un poco más incómoda ante el constante cuestionamiento por parte de los reporteros, María José aceptó que algo que podría suceder sería “echarse un palomazo” durante alguna presentación de Kabah.

¿Por qué no voy a aceparlo (una invitación a cantar con Kabah)? el chiste es que haya el tiempo y que me inviten”, expresó.

