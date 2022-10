Usuarios denunciaron clasismo tras ‘rapiña’ durante el Festival de las Flores y Jardines en Masaryk

(Fotos: Tiktok)

El fin de semana pasado, usuarios en redes sociales comenzaron a viralizar el momento en que algunos de los asistentes que fueron al Festival de las Flores y Jardines 2022 en Masaryk, Polanco, comenzaron a llevarse los adornos. Ante esto comenzó un debate sobre si las acciones de los capitalinos fue la correcta o no.

Todo comenzó en Twitter y TikTok donde algunos clips mostraban como las personas se lanzaban hacia las flores de todo tipo y se retiraban del sitio con todo tipo de arreglos florares.

Aunque algunos de los internautas sólo se mostraron divertidos con la situación, otros lanzaron comentarios insultantes hacia las personas de los videos.

“La banda siempre sacando el código postal”. “Gatos”. “Dime que eres de Neza sin decir que eres de Neza”. “Qué finura de personas fueron, se pasaron”. “Ay, de veras, luego luego a sacar el lado corriente de cada uno”. “Masaryk no es para cualquiera”. “A ver uno no quiere ser ogt pero neta la gente arrancando las flores de Masaryk???, no se les puede dar nada bonito porque ahí van de nacos”, fueron algunas de las reacciones que abundaron en redes.

Ante este tipo de comentarios, otros internautas se mostraron desconcertados y denunciaron que muchas de las menciones en estos videos virales eran clasistas.

“Qué les importa que se roben las flores de masaryk??? Jajajajjajjs relájense un chorro”. “Con lo de las flores en Masaryk se les está asomando mucho su clasismo eh? Awas”. “Si la gente se quiere llevar las putas flores de Masaryk, en qué chingad*s les afecta???? Pero bien en corto les sale su lado clasista” se puede leer en Twitter.

Cómo fue el festival de las Flores y Jardines

El Festival de Flores y Jardines edición 2022 tuvo como temática Renacer, título sumamente apropiado teniendo en cuenta que tuvo una pausa de dos años en sus presentaciones. Se realizó al aire libre en la zona de Polanco y no tuvo ningún costo.

Al igual que en ediciones anteriores contó con instalaciones hechas de flores y materiales orgánicos, las cuales se colocaron en aparadores y fachadas ubicadas en distintos puntos de Polanco.

Además tuvo actividades como exposición de jardines y paisajismos, talleres de huertos urbanos, conferencias y muchas otras atracciones.

La Ciudad de México ha sido parte del Festival de Flores y Jardines desde el 2017, convirtiendo a dicho evento en único en su tipo en toda la República Mexicana.

(Foto: fyja.mx)

Hasta el momento se ha realizado en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec durante los años 2017 y 2018, compartiendo espacio con Polanco en las ediciones de 2018 y 2019, sin embargo, debido a la pandemia los organizadores se vieron obligados en pausar el evento hasta este año.

Cabe recordar que este evento surgió del proyecto Plantando con Causa en 2014, en ese entonces Patricia Elías Calles buscaba un lugar para llevar a cabo el Festival de Flores y Jardines (FYJA) en la CDMX.

Decidiéndose por el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, el cual para ella era un espacio que se encontraba desatendido, pero que contaba con todo el potencial para convertirse en una visita obligada para los mexicanos.

