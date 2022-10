Premio Nacional de Periodismo Gonzo: el concurso literario que busca mostrar la realidad desde la irreverencia

J.M. Servín es un escritor que se encuentra a cargo del proyecto Producciones El Salario del Miedo. Foto: J.M. Mariscal/Infobae México

El escritor J.M. Servín define al Periodismo Gonzo como una apuesta sobre la manera de narrar tú realidad como la entiendes, desde lo subjetivo, con calidad, con herramientas como escritor, pero desde un punto de vista desenfadado, irreverente, y no como el canon del periodismo que regularmente se enseña en las escuelas o lo que se suele ver en los medios tradicionales, donde hay agendas sobre lo que importa o no, para que sea narrable.

J.M. Servín (Ciudad de México, 1962) es un escritor de formación autodidacta y periodista. Entre los libros que tiene publicados, se encuentran Cuartos para gente sola, Por amor al dólar, Al final del vacío, DF Confidencial, Crónicas facinerosas y, su más reciente obra, Mi vida no tan secreta, un libro que habla sobre algunos aspectos de su familia y el crimen de la Ciudad de México.

Sevín también ha sido ganador del Premio Nacional de Testimonio 2001 y del Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2004, en la categoría de reportaje escrito.

Además, es fundador del proyecto editorial Producciones El Salario del Miedo (PESM) que nace en 2008 y que, según su propio sitio web oficial, tiene el propósito de publicar libros y cuadernos de gran formato de periodismo narrativo de alto nivel, irreverente y políticamente incorrecto, defendiendo la subjetividad como elemento primordial y distintivo de este tipo de literatura desde la realidad misma.

Este proyecto editorial, año con año, desde 2014, lanza una convocatoria: el Premio Nacional de Periodismo Gonzo, en donde, en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), buscan nuevos escritores de crónica, nuevas voces de México, desde Tijuana hasta Mérida, para que compartan un trabajo Gonzo, y poder tener la posibilidad de, si ganan el primer lugar, llevarse 10 mil pesos, o si tienen una de las menciones honoríficas, aparecer en un libro conmemorativo, incluyendo al primer lugar en esta publicación, claro.

Con la convocatoria se busca encontrar nuevas voces en México. Foto: J.M. Mariscal/Infobae México

Servín narra, en entrevista con Infobae México, que él cree que la cotidianidad de este país es un prisma inabarcable donde cabe todo. “Gonzo es, por una parte, el legado de Hunter Thompson, que era un gran escritor, un ícono de la contracultura, donde él mismo congregó muchas de las cosas que me parecen valiosas: calidad literaria, irreverencia, valor, protagonismo, pero también está Gonzo, el de los Muppets, que de todos los personajes que tienen los Muppets, es el más diferente, el más raro, es un iconoclasta”.

Explica que lo que pretenden con la convocatoria es encontrar nuevas voces dentro de la crónica, o desde la crónica, para contar todo lo que se puede desde tu propia cotidianidad, por muy pequeño que parezca. “Precisamente nos interesa que haya muchos jóvenes, sobre todo, que son los que más se acercan, tengan la oportunidad de probar su fuerza como narradores, y que en el mejor de los casos no solo publicarlos en un libro conmemorativo, donde hay un ganador, y menciones honoríficas, sino de ahí mismo conocer a otros autores, donde en un futuro mediano, o largo, publicarles un libro”.

Dice que él está seguro que hay muchísima gente que quisiera publicar una obra, pero “aquí, para nosotros, no es publicar a lo p*endejo, como hacen muchas editoriales ya, que publican a todos, porque ya somos democráticos, no”.

Servín explica que en la editorial que maneja buscan un perfil de autor, de historias desde la crónica. “No publicamos poesía, no publicamos novela, no publicamos ensayo, no publicamos temas de agenda, como narcotráfico, política, no, nos interesan los pequeños puntos, los pequeños hechos de la gran vida nacional que ocurre en cualquier esquina, y qué mejor que encontrar autores que ya tengan un perfil, y que por una razón u otra no habían podido publicar”.

En El Salario del Miedo, cuenta, busca autores que tengan un primer libro, para, con eso, poder armar una asociación con la UANL, quién los apoya con el premio Gonzo del libro, y con el dinero en efectivo que se da al primer lugar, “porque nosotros, como proyecto editorial, no tenemos dinero, entonces hay que hacer muchas maromas para publicar a los autores en este caso”.

El escritor narra que en la editorial que dirige, busca mostrar diferentes realidades a partir de las vivencias de los escritores. Foto: J.M. Mariscal/Infobae México

Dice que, de algún modo, él viene de ese mundo, donde no tienes nada. “Esta es un poco la ideología, también, del do yourself, de los punks, esa tradición, que no es ya tan jovencita, de ahí vengo yo, entonces do yourself y júntate con los locos, a los inadaptados, a los marginados, pero que tienen qué hablar, que tienen algo qué decir, que tienen algo qué escribir con calidad”.

Este 2022 se lleva a cabo la octava convocatoria para que los escritores que así lo deseen puedan enviar sus trabajos y, dependiendo del jurado del Premio, es que se elegirán a los que aparecerán en el libro conmemorativo y al ganador.

“He tratado de encontrar un grupo de personas que son entusiastas, que son afines, y ser un grupo, y que se va integrando más gente porque es más fácil trabajar, y hacer esto del premio, pues es una manera de oxigenarnos todos, tanto el que escribe, como el que edita, y lo que lees, porque de pronto en un país tan democrático y tan ching*n como este, pues siempre ves lo mismo, siempre ves a los mismos, siempre dicen lo mismo, entonces eso, es precisamente porque en este país no sale, porque es vertical, es clasista, discriminador, y donde ya no gustas, pretenden que no existes, entonces, a pesar de todo eso, este proyecto ya tiene 15 años”.

Narra que el acuerdo con la UANL, para que hicieran una especie de apoyo mutuo y asociación, fue verbal por afinidad. “Hay un personaje muy importante para mí que se llama José Garza, que cuando lo conocí, era director editorial de la UANL, pero él es un gran lector de lo que hoy en día se conoce como nuevo periodismo estadounidense, del cual yo también, y él tiene un gran libro de ensayo sobre el tema en general, y en algún momento nos cruzamos en Monterrey, me dijo que le gustaba mi proyecto, ya teníamos dos o tres libros, y él me dijo: me interesa tu proyecto, nosotros te apoyamos”.

Dice que es un acuerdo de palabra, de amigos, y basado en el compromiso y en creer en los que en PESM hacen.

Este año se lleva a cabo la octava edición del Premio Nacional de Periodismo Gonzo. Foto: J.M. Mariscal/Infobae México

Cuenta que el año pasado se recibieron, para el Premio Nacional de Periodismo Gonzo, 65 trabajos, sin embargo, este año van muy pocos, pues apenas llevan 15. “El promedio por año, es de entre 20 y 65 como el año pasado, mandan hasta extranjeros de Latinoamérica, pero esos no los acepto porque es un proyecto nacional. Pues a mí lo que me dice es que, para empezar, PESM ya tiene una presencia, está muy bien ubicado, y que hay una necesidad en todo el país de mostrar tu trabajo, porque a veces no tienes donde, entonces esto es un hueco pequeñito pero por ahí se mete lo que no te imaginas”.

El jurado del Premio Nacional de Periodismo Gonzo está conformado por él, por Antonio Ramos Revillas, que es el director editorial de la UANL, y el ganador del premio del año pasado. “Si tú ganas, tienes que ser parte del jurado”. También dice que, una regla que tienen, es que si participa alguien que es conocido de algún miembro del jurado, éste último no puede participar en la votación su trabajo, para evitar malos entendidos.

Los textos que se envían pueden estar publicados o no. Incluso, cuenta, en muchos de los trabajos que se mandan ponen en qué sitio se publicaron. “Es que a veces publicas en algún medio y ni te pelaron ahí, ni te pagaron ahí, aquí si ganas, pues ya te llevaste 10 mil varos y la publicación de un libro, que eso es algo mucho más”.

Dice que en PESM puede publicar quien quiera desde la crónica, pues este es un género literario que, a su parecer, es muy complicado de hacer, pero en ella cabe todo, y donde cree, en estos tiempos, la interlocución con el mexicano a través de la literatura, “la crónica tiene una fuerza que ahorita quizá otros géneros literarios no tienen, porque la gente quiere ver una realidad, donde tú te puedas agarrar, pero porque lo sabes, lo estás viendo, esta crónica fifí, que de pronto por todos lados, perdón, pero esto a mí no me dice nada, este estilo algodonozo, pues no, lo que queremos saber es lo que está pasando”.

Este año, los trabajos se empezaron a recibir desde el 5 de julio y hasta el 31 de octubre cierra la convocatoria. Si estás interesado en participar, las bases se encuentran a continuación:

Seguir leyendo: