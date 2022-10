Sandra Montoya confesó sus secretos íntimos, desde su amor eterno hasta las ocasiones que fue víctima de violencia

Sandra Montoya actualmente participa en un reality show de TV Azteca (Foto: Instagram/@vengalaalegria)

Sandra Montoya abrió su corazón como nunca antes lo había hecho. Aunque es de dominio público la mayor parte de las relaciones sentimentales que ha tenido o las ocasiones en las que ha sido víctima de violencia física, acoso o atraques en su domicilio en la Ciudad de México, de su viva voz en esta ocasión no dejó nada a la interpretación.

La actriz venezolana a quien actualmente podemos ver en el reality show del matutino Venga La Alegría, ¡Quiero Cantar!, fue la más reciente invitada al programa El Minuto Que Cambió Mi Destino y ahí sin miedo alguno y dispuesta a contestar cualquier pregunta incómoda que Gustavo Adolfo Infante le pudiera hacer, incluso recreando escenas oscuras de su vida, confesó sus secretos íntimos, iniciando por el hecho de que su madre quería abortarla y que fue víctima de una violación a los 4 años de edad.

“Como a mis 6 años me entero que a mí no me querían tener, yo no fui la hija deseada. Lo dijo mi mamá; no creo que porque fuera mala, sino por ignorancia, jamás pensó que la niña que estaba jugando escucharía ‘A ella yo no la quería tener. Yo luche por sacarla, dos veces me inyecté e hice cosas para abortarla pero no se salió”, inició.

Sandra Montoya es de origen venezolano (Foto: Instagram/@sandra_montoya_artista)

Sobre el otro traumático episodio agregó: “Desafortunadamente muchos callamos, yo callé. Cuando se trata de la familia uno busca la manera de no dañar alrededor. Ni en ese, ni cuando ya tenía nueve años cuando un adulto mayor de más de 70 años me llevó para un patio y ese fue un momento muy difícil en mi vida. Me decía que no podía hablarlo con nadie porque todo era jugando… era solo una niña”.

Episodios como ese ha tenido que vivir la también actriz y violinista, pues a finales de septiembre del presente año compartió en redes sociales que se encontraba asustada luego de que cuando regresaba a su casa, fue encañonada por varios sujetos. La cantante acudió con las autoridades correspondientes para levantar su denuncia, sin embargo los momentos malos la siguen persiguiendo.

“Yo salí corriendo, sé que es una inconsciencia y horrible, pero me imaginé que de pronto nos iban a meter a la casa y nos iban a hacer terrible todo. No sé, mi salvación fue salir corriendo y en ese entonces salieron los del negocio de al lado, sonaron alarmas, llegó la policía, llegó todo el mundo”, contó sobre cómo fue encañonada en su casa de CDMX.

Sandra Montoya se mudo a México en búsqueda de mejoras laborales (Foto: Instagram/@sandra_montoya_artis)

“Toda la vida lo voy a amar”: Sandra Montoya y su eterno amor por Juan Osorio

Aunque llegó a México en busca de mejores oportunidades laborales, ya había iniciado su carrera profesional e incluso había estado en proyectos de televisión. Siguiendo su sueño y atravesando otro mal pasaje cuando trabajaba en Garibaldi, de una manera llegó a Televisa, trabajando en varias producciones como Cómplices al rescate, Aventuras en el tiempo y Contra viento y marea.

“No me da pena decirlo, yo me pasaba cuatro horas sentaba afuera de la oficina de Juan, de él y de otros productores, pero en la de él en especial, como había ayudado a Pablo yo (pensé) que tenía la posibilidad de que me viera y me escuchara”, comentó.

Sandra Montoya aseguró que "siempre amará" a Juan Osorio (Foto: Instagram/@juanosorio.oficial)

Fue así como a su vida llegó esa relación que aunque no prosperó, sigue recordado con tanto amor que sus nuevas palabras han dado mucho de qué hablara, ya que el padre de Emilio Osorio actualmente mantiene una relación muy seria con otra actriz.

“Y lo amo, o sea toda la vida lo voy a amar, a mí me hubiera encantado tener una relación de por vida con él, una relación real”, profundizó.

