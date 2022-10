Alfredo Adame detalló cómo va su dolorosa recuperación y reafirmó que demandará a los que lo difamaron

(Foto: captura de pantalla Instagram/@alfredoadamereacciona)

El pasado 28 de septiembre Alfredo Adame se vio involucrado en un altercado que derivó en múltiples fracturas faciales, por las cuales tuvo que someterse a una intervención en la que le colocaron placas de titanio en el pómulo derecho, dejándolo con una aparatosa y dolorosa recuperación y “sed de venganza”.

El polémico actor se ha animado a compartir su experiencia de forma público y por ello le abrió las puertas de su casa al programa Venga La Alegría, a quienes les detalló todos los cuidados y procedimientos que está teniendo luego de que pudo haber perdido la vista, mostrando su rostro aún inflamado y lleno de hematomas, pues la aparatosa cirugía alas que se tuvo que someter hace solo 5 días, posiblemente lo mantenga así por mucho tiempo.

“La verdad es que sí es una operación difícil, bueno primero el incidente y luego la operación que fue casi casi de emergencia. Una operación de cinco horas; me insertaron cuatro placas de titanium en las cuatro fracturas que tenía y una quinta posible fractura, estaban muy preocupados los oftalmólogos porque decía ‘Posiblemente la retina esté desprendida’”, comenzó a narrar.

El actor aseguró que a pesar de todo se mantiene positivo (Foto: Instagram/@adamereacciona)

El ex conductor de Hoy y ganador del reality show Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! tuvo un altercado que mantiene en el ojo del huracán, pues el actor de 64 años recibió golpes en el rostro por un par de sujetos, mientras el actor trataba de documentar el revuelo causado por una balacera a las afueras de su domicilio, en la colonia Tepepan, al sur de Ciudad de México, siendo esto después mostrado en un viral video que incrementó la polémica.

A 5 días y ya estar en su hogar recuperándose, el ex actor de Televisa ha compartido esos detalles sobre el proceso que seguirá, pues aunque ya no esta internado, las revisiones serán clave para que ningún tipo de infección complique todos los arreglos, así como conforme baje la inflación se pueda seguir analizando todo lo que tendría que agregarse a sus fracturas.

“La expectativa pues es que cada dos semanas ya estaré totalmente desinflamado y posiblemente ya sin manchas, porque fue una operación de cinco horas aproximadamente, muy complicada porque sí se tuvo que abrir nuevamente la ceja para entrar por arriba y abrir más las paredes (de la cara) para poder entrar”, agregó.

La inflamación por el momento es extrema (Fotos: Ig adamereacciona)

Pese a que su salud debería ser por el momento su mayor prioridad, el ex conductor no está dispuesto a perder la oportunidad de emprender acciones legales en contra de aquellos “que lo han difamado”, así como la persona que compartió el video en redes sociales, ya que el lo considera como un material importante para el proceso de investigación que está en curso y al haberlo hecho público violó sus derechos.

“Va un juicio civil por daño moral y va otro penal, que ese les va a ir como en feria, por haber publicado imágenes que no se deben publicar porque están relacionadas con un delito”, finalizó Alfredo Adame, confirmado que su “revancha” por lo que ha pasado desde su altercado no parará debido a que en los últimos días algunos de sus adversarios han aprovechado su situación para hacerle burla o emitir comentarios, que a su parecer, no son correctos.

Detuvieron a los presuntos responsables del ataque a Alfredo Adame (Foto: Especial)

Pese a que los dos agresores del actor fueron remitidos ante las autoridades y se encuentran detenidos, Adame busca que Carlos Jiménez, el periodista que difundió el video de cómo inició la golpiza, pague ante la ley, tal y como lo volvió a confirmar en esta nueva entrevista, dejando ver que para él su imagen pública es igual de importante que el hecho de tratar de recuperar por completo su visión, ya que uno de sus ojos quedó gravemente afectado.

