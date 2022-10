Usuario compró estampas para álbum de Qatar 2022 y le salió un sticker especial de AMLO

La figura de Andrés Manuel López Obrador salió en el sobre de estampas para el álbum del Mundial que un usuario adquirió en el mercado de Tepito

A poco más de un mes del arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022, uno de los productos que más furor ha causado es el álbum lanzado por la empresa Panini. Debido a que el precio de sus sobres ha incrementado de forma notable con respecto a las ediciones anteriores, algunos usuarios han buscado alternativas para adquirir la mayor cantidad de estampas por menos dinero, aunque en el intento han encontrado la figura de personajes ajenos al balompié.

Por medio de la red social TikTok, un usuario difundió el momento en que destapó una serie de sobres que consiguió en el popular mercado de Tepito, ubicado en el corazón de la colonia Morelos de la Ciudad de México. Según contó, logró adquirir cada sobre con cinco estampas con un descuento de hasta MXN 3 pesos con respecto al precio oficial establecido por la editorial.

El momento pareció normal cuando exhibió el nombre y rostro de algunas figuras del futbol mundial como Robin Gosens, Kalvin Phillips, Thomas Müller y Raúl Jiménez frente a la cámara, entre las primeras cuatro cartas, pero en la última de ellas mostró la figura del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en calidad de leyenda.

“Compré estos sobres más baratos en Tepito. Un amigo me recomendó ir porque venden en 15 pesitos cada sobre. Me salieron cartas buenas pero ¿AMLO? jajaja. Eso me pasa por querer comprar más barato”, fue el mensaje que se leyó y escuchó a lo largo del video con la voz en off.

La figura de López Obrador fue presentada como un sticker extra con el fondo en color rojo, la bandera mexicana en el centro y una fotografía del político sonriendo. En la parte superior figura el logotipo oficial de la editorial, así como el distintivo de la Copa del Mundo. En tanto, en la base figuraron las cuatro iniciales del nombre del presidente “AMLO” y la palabra “Legend” debajo de la pleca en color beige y con letras blancas.

“Me salió el cabecita de algodón en un sobre del álbum del mundial de Qatar”, fueron las palabras con que el usuario Fabian Becerril Apod describió el video de 33 segundos en su cuenta. En tanto, las reacciones de los usuarios en los comentarios no se hicieron esperar y se emitieron mensajes como:

El gasto mínimo para llenar el álbum de Qatar 2022 es de MXN 2 mil 617 (Foto: Panini México)

“Qué suerte que te haya salido mi querido presidente”, “Es que es la carta personalizada”, “El AMLO legendario”, “Regálamela”, “Yo lo quiero, bro”, “Te la cambio por un terreno”, “Te lo cambio por cinco sobres”, “¿En cuánto la vendes?”, “¡Uy! esa la puedes vender en millones”, “Qué suerte”, “Qué mala suerte”, “Te salió la carta más pinche” y “50 mil por la de AMLO”.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial?

Si bien el llenado del álbum del mundial requiere de esfuerzo para buscar las estampas restantes e intercambiar las repetidas, también implica un gasto económico de consideración. El precio de lanzamiento del álbum de pasta suave con dos sobres es de MXN 59, mientras que con la doble cantidad de stickers es de MXN 89. De igual forma, cada sobre tiene un costo de MXN 18, aunque en caso de adquirir la caja con 104 sobres el gasto deberá ser de MXN mil 872.

El número total de estampillas para colocar en las hojas del álbum es de 719. De esa forma, cada usuario debería adquirir un total de 144 sobres para obtener 720 cromos. En ese caso, el gasto total para llenar el álbum en el primer intento es de MXN 2 mil 592, aunque el costo será más elevado tomando en cuenta que la probabilidad de que ninguna tarjeta se repita es muy baja.

