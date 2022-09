La verdad sobre las estampas “más difíciles” del álbum del Mundial

Panini México platicó con Infobae sobre las curiosidades que tiene el famoso álbum de stickers con los jugadores que disputarán el Mundial de Qatar y la verdad sobre las estampas más complicadas de conseguir (Video: Eduardo Cano/Infobae)

En medio de la fiebre mundialista y a menos de dos meses para que comience la Copa del Mundo de Qatar 2022, los álbumes del Mundial se han colocado como el producto deseado por todos aquellos amantes del fútbol, pero también para muchos coleccionistas y amigos que desean subirse “al barco del Mundial”.

Con el objetivo de despejar dudas sobre este icónico y tradicional producto, Infobae México visitó las instalaciones de Panini para resolver una de las preguntas más habituales entre los aficionados: ¿Es cierto que hay estampas más difíciles de conseguir?

Francisco Poch, encargado del área de colecciones de Panini México, fue el encargado de responderla, quien aseguró que es un completo míto que se desarrollen estampas más complicadas de conseguir de manera premeditada, pues aseguró que se trata de una demanda natural de la afición.

Diseño, fabricación y dustribución del álmbum Panini para el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Panini México)

“Es un completo míto y de los grandes”, expresó Paco Poch para los micrófonos de Infobae. “Siempre nos dicen que siempre hay un holograma más complicado, una estampa más difícil pero no. La verdad es que la fábrica hace todo por igual, corta todo por igual y lo distribuye de manera aleatoria”, sentenció al respecto.

“También existe el famoso mito de que no compres dos cajas en mismo punto de venta porque te va a salir lo mismo. La realidad es que todo está super revuelto, lo que pasa es que la demanda se genera solita”

A pesar de que negó cualquier tipo de desarrollo premeditado para tener estampas más complicadas de conseguir, el colaborador en el área de marketing de Panini explicó por qué es que se genera esta sensación, pues de acuerdo con su experiencia, se trata de un efecto generado por los propios consumidores.

“Por ponerte un ejemplo, el holograma de México primero va a la colección personal, pero la segunda estampa que me sale, me gustó tanto que la pego en algún lugar donde quiera o la guardo, y la tercera estampa pues la reservo porque ya sé que no es tan fácil de conseguirla porque a otros más les gusta”.

“Esa misma demanda se va generando de manera automática, no es porque hayan menos estampas. Existe el míto pero la realidad es que no”

Diseño, fabricación y dustribución del álmbum Panini para el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Panini México)

¿Cuál estampa crees que se cotice más en esta edición?

“Los hologramas siempre son los más complicados. Como la gente trae esta idea de que es complicado, quizá el holograma de Panini, son super celosos cuando ya la tienen repetida y te la quieren intercambiar hasta por 10 hologramas, entonces ahí se genera mayor demanda”, explicó Poch respecto a la estampa que suele ser más complicada de conseguir.

En síntesis, se trata de una cuestión de suerte, por lo que si todavía no te salen tus jugadores preferidos o una estampa en particular, simplemente no ha tocado en tus sobres de manera aleatoria y no por una predisposición de la editorial italiana.

De igual forma, Infobae México aprovechó la visita para preguntar sobre las diferentes versiones que hay alrededor del mundo, tanto de las estampas como de los álbumes, por lo que Francisco explicó que cada región tiene un pequeño margen para implementar nuevas cosas.

Diseño, fabricación y dustribución del álmbum Panini para el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Panini México)

¿Por qué existen diferentes versiones del álbum?

“Hay una línea global que no se debe modificar, pero en cada región podemos jugar con el interior y algunas cositas. Hay algunas ediciones especiales, como el álbum de Suiza, donde está la sede de la FIFA, que son diferentes”, señaló el encargado de marketing para México, pues hoy en día existen varias versiones alrededor del mundo.

En Sudamérica, por ejemplo, los stickers son con fondo azul y hay otro tipo de versiones en el álbum, tanto de pasta blanda como dura.

Por último, otra de las dudas más comunes giró alrededor del precio que tiene llenar un álbum, pues aunque es imposible dar una cifra exacta, Paco aseguró que con dos cajas ya es posible maniobrar para llenar el álbum, en gran parte por el intercambio masivo de estampas.

“Se me hacen exagerados los cálculos que han circulado en redes. Los intercambios tienen que ser vitales y por eso intentamos organizar intercambios masivos. La realidad es que con los intercambios sí nos frenan la venta, pero es parte de la tradición de Panini y no podemos desestimar esas actividades” sentenció.





SEGUIR LEYENDO: