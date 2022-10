Presuntos restos de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, habrían sido hallados

Marcela Basteri presuntamente hallada en España (Foto: Archivo Infobae)

Mucho se ha especulado entorno a la desaparición de la madre de Luis Miguel, un misterio que ni el mismo cantante pudo terminar de resolver o al menos, eso es lo que dejó ver la serie biográfica de la plataforma de streaming, Netflix.

El tema ha sido bastante sonado en el medio del espectáculo, ya que diversos artistas han opinado y han dado conclusiones sobre lo que pudo haber sucedido con Marcela Basteri, tal es el caso de el actor Andrés García, quién en reiteradas ocasiones contó su versión ante los medios.

Ahora se ha filtrado nueva información en la que supuestamente el hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri, sabría el paradero de su madre, lamentablemente, no con vida.

Y es que en algún momento se dedujo que la madre de El Sol estaba viva y se apuntó a varias versiones como una en la que Marcela Basteri habría estado internada en un hospital mental.

Una de las últimas fotos de Luis Miguel con su madre, antes de su desaparición.

Esta versión y otras en las que se especule que la esposa de Luisito Rey está con vida, quedarían enterradas si se comprueba que las presuntas declaraciones de Alejandro Basteri son ciertas.

Cabe señalar que la revista TVyNovelas fue la responsable de filtrar esta información, en la que se reveló que en febrero, el hermano de enmedio de la familia Gallego-Basteri contó a su círculo cercano que encontró los restos de su madre.

Supuestamente, los vestigios de Marcela habrían estado en una fosa común en España y TVyNovelas afirmó que de muy buena fuente se sabe que los hermanos tendrán que acudir para someterse a pruebas de ADN y con ello comprobar el parentesco.

De ser así, Luis Miguel y su familia tendrían el descanso que por muchos años no tuvieron, algo que se dio a conocer por la serie, la única autorizada por el intérprete de Cuando calienta el sol y en la que decidió contar muchos momentos importantes de su historia de vida.

Luisito Rey y Marcela Basteri tuvieron una atormentada relación

Desde hace 1986, es decir, 36 años, se desconoce el paradero de la italiana, pese a que El Sol puso todos los medios para encontrar a su progenitora, incluso contratando a un investigador privado del Mossad.

Qué pasó con Marcela Basteri

Lo último que se supo de Marcela Basteri, como ya se ha mencionado, fue en la década de los 80, cuando ella decidió separarse del padre de Luis Miguel y vivir en España con su hijo menor.

En cuanto a la última vez que Luis Miguel vio a su madre existen dos versiones, una en la que se apunta que fue en un concierto de su hijo en Luna Park, Buenos Aires, en donde El Sol tenía solo 15 años.

Aunque hay otra verisón por parte de uno de los managers de Luis Mi, Jaime Vas, quien contó que el encuentro final del cantante con su madre fue en 1986, en el Aeropuerto de Madrid.

Marcela Basteri fue vista por última vez en público en un concierto de Luis Miguel en Buenos Aires (Captura You Tube)

Después de eso se vio a Marcela en el Aeropuerto de Italia en septiembre de 1986 y nunca más se supo de ella. De acuerdo con versiones oficiales de la familia, antes de eso, ella estuvo en contacto telefónico con su tía Adua.

El desenlace de esa historia no terminó nada bien, ya que la mayoría de las insinuaciones señalan que fue Luisito Rey el responsable de la muerte de Marcela Basteri, incluso el mismo Andrés García lo puso sobre la mesa en una de tantas entrevistas.

“El Negro (Durazo) me dijo: ‘Oye, Luisito me está pidiendo que haga esto’. Le dije: ‘Eso es una barbaridad. No puedes hacer eso’ (…) Fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos barbarrajadas y ahí lo corté. Era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona. Él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo”. comentó el histrión.

