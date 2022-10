Cuál es la verdadera razón por la que Eduin Caz canceló los próximos conciertos de Grupo Firme

La agrupación saltó a la fama con covers, pero ahora cada nuevo sencillo se convierte en un hit. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

Eduin Caz sorprendió a sus fans con una lamentable noticia: tuvo que cancelar las próximas presentaciones que Grupo Firme por sus problemas de salud. El cantante sinaloense confesó que no se encuentra en óptimas condiciones para poder dar lo mejor de sí sobre el escenario, pero afortunadamente ya está trabajando en su proceso de recuperación, por lo que muy pronto repondrán su fecha. También explotó contra todos aquellos que han lanzado rumores en su contra y por primera vez habló sobre sus planes de retiro.

El intérprete de Ya supérame, El tóxico y En tu perra vida recurrió a sus historias de Instagram para compartir información sobre su estado de salud con sus casi ocho millones de seguidores. Sin profundizar en detalles explicó que canceló una show de Grupo Firme porque se lesionó una rodilla. Eduin no especificó si requirió una intervención quirúrgica, sin embargo, mencionó que se sometió a un tratamiento y proceso de recuperación que consiste en realizar ciertos ejercicios para recuperar su movilidad por completo.

Familia, pues resulta que cancele las próximas fechas porque literal se me chingó la rodilla y tuve que someterme a un tratamiento y estoy en recuperación. Los amo, no se enojen conmigo, pero después les repongo esa fecha.

El cantante no dio más información al respecto, sin embargo, aprovechó su estancia en el gimnasio para compartir unas fotografías de su entrenamiento. Horas después reapareció en sus instastories para aclarar que su espectáculo programado para el próximo 05 de noviembre en Tijuana si se llevará a cabo, de hecho, informó que ya se vendió alrededor del 90 por ciento de las entradas disponibles para el Estadio Caliente, casa de los Xolos.

“Tijuana sí se realiza, familia, aquí andamos. Acabamos de firmar todo, ya quedó confirmadísimo Tijuana”, declaró desde la cancha del estadio.

El video fue reposteado en la cuenta oficial de Grupo Firme, donde muchos usuarios externaron sus inconformidades sobre la accesibilidad de las entradas para el show y cuestionaron a Eduin Caz sobre los rumores que existen respecto a que se habría disgustado con Saúl Canelo Álvarez durante la fiesta de XV años que preparó en honor a su hija, Emily Cinnamon.

Y es que la agrupación fue contratada para tocar en la celebración, pero según unos videos que circulan en redes, habría existido un malentendido entre el vocalista y el boxeador. Incluso, se dice que el Canelo habría corrido a toda la banda de la fiesta. Estas especulaciones fueron reforzadas por Pati Chapoy, quien durante una emisión de Ventaneando arremetió en contra del Canelo.

“Oye, pero cobraron (3.5 millones de pesos) para que los corrieran ¿no?”, comentó la titular del programa de espectáculos, pero no es la única, otros comunicadores han hablado al respecto en sus espacios.

En medio del escándalo, Eduin Caz subió una fotografía en sus historias de Instagram que acompañó con un mensaje donde explotó contra todas aquellas personas que han hecho declaraciones en su contra, en especial personalidades de la prensa y confesó que revelará la verdad de por qué le tienen tanto odio cuando se retire del medio artístico.

“Un día, cuando ya no este en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar por qué la prensa no me quiere y por qué todos los medios de comunicación hablan puras pendej*das sobre mí. Por lo pronto les dejaré grabado un video donde explicaré por qué les duele tanto el éxito de Grupo Firme y cuando dedica ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quién y a quién hago responsable y el por qué de tantas cosas y pruebas. Los amo. PD: Aún no me voy jaja me faltan años dándoles lata”, escribió.

