Juez negó amparo a Rosario Robles

Un Juez Federal le negó el amparo a Rosario Robles, con el cual la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) buscaba que fuera cancelado su proceso de vinculación por el caso de la Estafa Maestra. Entre los argumentos de la ex funcionaria se encontraba que el delito atribuido por la Fiscalía General de la República (FGR) ya no estaba vigente en las normas federales cuando fue inculpada.

Fue el tercer Juez de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda, quien resolvió que la infracción por uso indebido del servicio público no fue derogado, tal como lo presentó la defensa de Robles. Del mismo modo, Mejía Ojeda calificó de correcta la decisión de Ghanter Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, de no decretar el sobreseimiento de la causa penal número 314/2019 en febrero de este mismo año.





